استقر نادي كريستال بالاس على إقالة مدربه الفرنسي بيير ساج، ليصبح أول ضحايا المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2026-2027، بعدما تراجعت نتائج الفريق بصورة كبيرة، ووصل إلى قاع جدول الترتيب عقب خسارته أمام ليفربول بنتيجة 1-3.

وذكرت صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية أن إدارة كريستال بالاس اتخذت قرارها بالاستغناء عن خدمات ساج، البالغ من العمر 47 عامًا، بعد 16 مباراة فقط قاد خلالها الفريق في مختلف المسابقات، على أن يُعلن القرار رسميًا عقب استكمال الإجراءات اللازمة.

وجاءت الخسارة أمام ليفربول، الأحد، على ملعب «سيلهرست بارك»، لتزيد الضغوط على المدرب الفرنسي، بعدما أصبح كريستال بالاس في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى عقب انتهاء جولة كاملة منذ ديسمبر 2017.

وكان ساج قد تولى تدريب كريستال بالاس في يونيو الماضي، خلفًا للنمساوي أوليفر جلاسنر، لكنه لم ينجح في تحقيق سوى انتصارين خلال أول عشر مباريات للفريق في الدوري الممتاز.

ولم تقتصر مشكلات كريستال بالاس على النتائج، إذ استقبل الفريق 24 هدفًا، ليصبح صاحب أضعف خط دفاع في المسابقة، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

وبدأت الضغوط تتزايد على ساج عقب الهزيمة الثقيلة أمام برايتون بخمسة أهداف دون مقابل في أكتوبر الماضي، قبل أن تتواصل النتائج السلبية، إذ لم يحقق الفريق سوى انتصار واحد خلال آخر ثماني مباريات في مختلف البطولات.

ورغم تراجع النتائج، منحت إدارة النادي المدرب الفرنسي فرصة إضافية لتصحيح أوضاع الفريق خلال مواجهتي بشكتاش في الدوري الأوروبي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، لكن استمرار الأخطاء الدفاعية عجّل باتخاذ قرار رحيله.

وعقب الخسارة أمام ليفربول، أكد ساج أنه لا يشعر بالحاجة إلى إقناع الإدارة بقدرته على قيادة الفريق، مشددًا على أن تركيزه ينصب على إيجاد حلول للمشكلات الفنية.

وقال: «إذا كان عملي هو الطريقة لإقناع الجميع، فعليهم فقط تصديق ذلك، وإن لم يكن الأمر كذلك، فسوف يتخذون قرارهم. أثق دائمًا في نفسي، والأهم ليس وظيفتي، بل إيجاد حل فعال للفريق وللنادي».

وكان المدرب الفرنسي قد تحدث في أبريل 2025 عن رغبته في العمل بالدوري الإنجليزي، واصفًا التدريب في المسابقة بأنه حلمه الأكبر، قبل أن يحصل على فرصته مع كريستال بالاس، التي باتت مهددة بالنهاية بعد خمسة أشهر فقط.