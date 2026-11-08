ليفربول يستعيد توازنه وسقوط تشلسي والوصافة لبرايتون

استعاد ليفربول توازنه بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1، ليصبح رابعا على حساب تشلسي الذي سقط على أرض سندرلاند 0-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما بات برايتون وصيفا لأرسنال المتصدر وحامل اللقب.

ودخل ليفربول لقاءه مع مضيفه اللندني على خلفية خسارة على أرضه أمام أرسنال 0-1 في المرحلة الماضية، ثم سقوط مفاجىء في اسطنبول أمام فنربهتشه التركي 2-3 في دوري أبطال أوروبا.

لكن فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا الذي يلتقي غريمه مانشستر يونايتد في «أنفيلد» بعد النافذة الدولية، استفاد من الوضع الصعب لمضيفه بالاس الذي دخل اللقاء في المركز التاسع عشر قبل الأخير بانتصار يتيم، كي يحقق فوزه الخامس للموسم.

وأنهى «الحمر» الشوط الأول متقدمين بهدف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي «ق 40»، ثم عززوا تقدمهم في الشوط الثاني عبر الألماني فلوريان فيرتس الذي وصلته الكرة من عرضية للفرنسي برادلي باركولا، فأطلقها قوية في الشباك «ق 54».

وحسم ليفربول النقاط الثلاث نهائيا حين أضاف السويدي ألكسندر أيزاك الهدف الثالث بعدما وصلته الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بتمريرة من فيرتس « ق89»، قبل أن يقلص المضيف الفارق من ركلة جزاء تسبب بها المجري ميلوش كيركيز ونفذها إيدي نكيتياه « ق5+90».

وبفوزه على الملعب الذي سقط فيه الموسم الماضي 1-2، بات ليفربول رابعاً على حساب تشلسي برصيد 18 نقطة وبفارق اثنتين عن الفريق اللندني الذي مني على أرض سندرلاند بهزيمته الرابعة للموسم وجاءت من ركلة جزاء نفذها الفرنسي إنزو لو فيه في الدقيقة 36 بعد خطأ في المنطقة المحرمة من ليفاي كولويل على الهولندي براين بروبي.

وبفوزه الثاني فقط للموسم، بعد الذي حققه في المرحلة الثانية على فولهام 1-0، رفع سندرلاند رصيده إلى 8 نقاط وترك المركز الأخير الذي بات من نصيب كريستال بالاس.

وواصل برايتون تألقه بتحقيقه فوزه السابع للموسم، ما سمح له بالتقدم إلى المركز الثاني على حساب مانشستر سيتي الخاسر أمام نوتنغهام فوريست «1-3»، وذلك على حساب ضيفه القوي برنتفورد بهدفين سجلهما الباراغوياني دييغو غوميس «15» والألماني باسكال غروس «42 من ركلة جزاء»، مستفيدا من النقص العددي في صفوف مضيفه منذ الدقيقة 23 نتيجة طرد البرازيلي إيغور تياغو.

وعاد بورنموث من ملعب إيبسويتش بفوزه الرابع للموسم بتغلبه عليه 2-1، رافعا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، مقابل 11 لمنافسه الرابع عشر.