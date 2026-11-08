6 مدافعين على رادار برشلونة في «الميركاتو الشتوي»

يستعد برشلونة الإسباني للتحرك في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل، بحثاً عن تدعيم خط دفاعه بمدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، في خطوة تستهدف معالجة إحدى أبرز نقاط الضعف، التي عانى منها الفريق خلال الموسمين الماضيين، وتعزيز قدرته على المنافسة بقوة على جميع الألقاب في موسم 2026-2027.

وبحسب تقارير إعلامية، نقلتها صحيفة «ذا أتلتيك»، فإن المدير الفني الألماني هانزي فليك بات أكثر اقتناعاً بضرورة التعاقد مع مدافع جديد، بعدما كشفت الإصابات المتكررة في الخط الخلفي، إلى جانب تراجع الأداء الدفاعي في المواجهات الكبرى، عن حاجة الفريق إلى خيارات إضافية في قلب الدفاع، وتحديداً إلى جانب المدافع الشاب باو كوبارسي.

وكان تدعيم الدفاع ضمن أولويات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن فليك فضل التركيز على تعزيز القدرات الهجومية، دون إبرام صفقة جديدة في قلب الدفاع، رغم رحيل إينيغو مارتينيز في صيف 2025، وهو ما ترك فراغاً واضحاً في الخط الخلفي.

وتبقى إمكانية إتمام الصفقة مرتبطة بقدرة النادي على التخلص من بعض اللاعبين، وتوفير المساحة المالية اللازمة، مع طرح اسمي أليخاندرو بالدي، وجول كوندي ضمن الخيارات المحتملة للرحيل، وتضم قائمة المرشحين ستة أسماء، تتفاوت فرص التعاقد معها وفقاً للظروف المالية، ومواقف أنديتها.

يوشكو غفارديول

يأتي الكرواتي يوشكو غفارديول، مدافع مانشستر سيتي، في مقدمة الأسماء التي سبق أن استهدفتها إدارة برشلونة خلال الصيف الماضي، بعدما اعتبرته صحيفة «ذا أتلتيك» الخيار الأبرز لتدعيم الدفاع.

ويمتلك غفارديول مواصفات تتناسب مع أسلوب فليك، خصوصاً قدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، إلى جانب سرعته وقوته البدنية وإجادته التعامل مع المساحات المفتوحة، وهي عناصر مهمة في تطبيق أسلوب الدفاع المتقدم، ولكن مهمة برشلونة تبدو معقدة، بعدما جدد اللاعب البالغ 24 عاماً عقده مع مانشستر سيتي حتى 2031، ما يجعل التعاقد معه في يناير بحاجة إلى عرض مالي ضخم، فضلاً عن موافقة النادي الإنجليزي على التخلي عنه.

أليساندرو باستوني

يعد الإيطالي أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، من أكثر الأسماء ارتباطاً ببرشلونة خلال الموسمين الماضيين، بعدما أبدى إعجابه بالنادي الكتالوني، وسبق أن أشاد بالموهبة الشابة لامين يامال عقب مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

وسبق أن ظهرت تقارير عن اتصالات بين برشلونة ومحيط اللاعب، إلا أن فليك لم يتحمس للصفقة في وقت سابق، بسبب تحفظاته على مدى قدرة باستوني على التأقلم مع أسلوبه الدفاعي، بعدما اعتاد اللعب ضمن منظومة تضم ثلاثة مدافعين في إنتر.

ورغم ذلك يمتلك المدافع الإيطالي قدرات فنية مميزة في بناء اللعب، إلى جانب القوة البدنية والقيادة، وهي مواصفات يفتقد برشلونة بعضها منذ رحيل مارتينيز، كما أن دخوله الأشهر الـ18 الأخيرة من عقده في يناير قد يمنح النادي الكتالوني فرصة لفتح باب المفاوضات.

ليساندرو مارتينيز

يمثل الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، خياراً آخر مطروحاً أمام برشلونة، خصوصاً أن عقده يدخل عامه الأخير، وسط غموض بشأن مستقبله في أولد ترافورد.

ورغم البداية الصعبة التي يعيشها اللاعب مع مانشستر يونايتد فإن إمكاناته الفنية تظل محل تقدير، بفضل قدرته على التمرير، وبناء اللعب من الخلف، والتحرك بالكرة، إلى جانب السرعة والروح القتالية، التي تعوض قصر قامته نسبياً.

وأشارت تقارير صحيفة «سبورت» إلى اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، شريطة ألا تتطلب الصفقة إنفاقاً مالياً كبيراً، إلا أن أتلتيكو مدريد قد يدخل المنافسة، بعدما ارتبط اسمه باللاعب خلال الصيف الماضي.

كاستيلو لوكيبا

يبرز الفرنسي كاستيلو لوكيبا، مدافع لايبزيغ الألماني، ضمن الخيارات التي تتابعها إدارة برشلونة، بعدما بدأ يفرض نفسه تدريجياً بين المدافعين المميزين في الدوري الألماني.

وكان اللاعب البالغ 23 عاماً ضمن دائرة اهتمامات النادي الكتالوني في الصيف الماضي، باعتباره أحد الخيارات المحتملة، لتعويض رحيل أليخاندرو بالدي، قبل أن تتوقف الأمور دون الدخول في مفاوضات رسمية.

وتشير التقارير إلى رغبة لوكيبا في الانتقال إلى نادٍ أكبر، خصوصاً بعد تغييره وكيل أعماله، مع اهتمام من جانبه بفكرة اللعب لبرشلونة، لكن الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 80 مليون يورو، يمثل عقبة مالية كبيرة، مع إمكانية انخفاض قيمته في صيف العام المقبل.

بيرو هينكابي

يدخل الإكوادوري بيرو هينكابي، مدافع أرسنال، ضمن قائمة الخيارات التي يدرسها برشلونة، في ظل صعوبة حصوله على فرص لعب منتظمة مع الفريق الإنجليزي، رغم انضمامه إليه بصورة نهائية خلال الصيف الماضي.

وذكرت تقارير أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يراقب وضع اللاعب البالغ 24 عاماً، الذي لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو ما قد يدفعه إلى البحث عن فرصة جديدة إذا استمر ابتعاده عن التشكيلة الأساسية.

ويرتبط هينكابي بعقد مع أرسنال حتى 2031، ما يجعل انتقاله معقداً، إلا أن برشلونة قد يستكشف إمكانية ضمه على سبيل الإعارة، خصوصاً أن قدراته ومهاراته الدفاعية تتناسب مع احتياجات الفريق، رغم أنه لا يعد الأكثر تميزاً من الناحية الفنية في بناء اللعب.

يوري باس

يعد الهولندي يوري باس، مدافع أياكس أمستردام، من الأسماء الصاعدة بقوة على قائمة اهتمامات برشلونة، بعدما أصبح مرشحاً جدياً لتدعيم الدفاع في يناير المقبل، في امتداد للعلاقات الكروية الممتدة بين الناديين.

ولم يُخفِ اللاعب البالغ 23 عاماً إعجابه ببرشلونة، ووصفه بأنه «أكبر نادٍ في العالم»، وفقاً لما نقلته صحيفة «سبورت»، في تصريحات تعكس ترحيبه بفكرة الانتقال إلى النادي الكتالوني.

ويمتاز باس بالذكاء الدفاعي، وحسن قراءة اللعب، والتمركز الجيد، إلى جانب إجادته استخدام قدمه اليسرى، وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي، كما يمتلك خبرة تجاوزت 100 مباراة مع أياكس، ما يجعله مرشحاً لخوض تجربة أكثر تنافسية، ورغم وجود اهتمام من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز فإن تصريحات اللاعب تمنح برشلونة أفضلية محتملة في سباق التعاقد معه.