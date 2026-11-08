ميسي يفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثانية توالياُ

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأميركي لكرة القدم للموسم الثاني تواليا بعدما أنهى فريقه حامل اللقب الموسم المنتظم في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية إثر تعادله المثير مع شارلوت 3-3 في المرحلة الأخيرة.

ولم يسجل النجم الأرجنتيني، لكنه صنع الهدفين الأولين لفريقه على ملعب«إنتر ميامي»، وكلاهما جاء من ركلتين ركنيتين، فساعد ناديه على ضمان أفضلية اللعب على أرضه خلال أول دورين من الأدوار الإقصائية.

وكان إنتر ميامي في طريقه غلى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الجامايكي إيان فراي «14» والأوروغوياني لويس سواريس «33» والارجنتيني رودريغو دي بول «42»، لكن شارلوت رد بمثلها في الشوط الثاني عبر لييل عبادا «50 و55» والبينيني رودولفو ألوكو«90+1». وكانت أهداف ميسي الـ26 هذا الموسم كافية ليصبح أول لاعب يحرز الحذاء الذهبي في الدوري الأميركي لموسمين متتاليين.

وجاء المهاجم الكرواتي لدالاس بيتار موسا في المركز الثاني برصيد 22 هدفا بعدما عجز عن التسجيل خلال فوز فريقه على كولورادو 3-1.

وحطم ناشفيل، متصدر الترتيب العام بفارق كبير، الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد بالدوري بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة إثر فوزه 2-0 على سينسيناتي.

وبسجل بلغ 23 انتصارا و3 هزائم و8 تعادلات، توج ناشفيل بطلا للمنطقة الشرقية وتجاوز الرقم السابق البالغ 74 نقطة الذي كان إنتر ميامي سجله عام 2024.

وأنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية برصيد 60 نقطة، بعدما فشل نيو إنغلاند، صاحب المركز الثالث، في استغلال تعادله إثر خسارته المفاجئة أمام أورلاندو 0-1، فتوقف رصيده عند 58 نقطة.

وسيواجه فريق ميسي كولومبوس في مستهل الأدوار الإقصائية، كما يلتقي نيو إنغلاند مع فيلادلفيا، وشارلوت مع شيكاغو، بينما ينتظر ناشفيل، متصدر الترتيب، الفائز من مباراة الملحق بين أورلاندو وسينسيناتي.