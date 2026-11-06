عقد كين الجديد يبعده عن «البريميرليغ» ويحمي رقم شيرر

يحمل قرار النجم الإنجليزي هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، تمديد عقده مع بايرن ميونيخ الألماني حتى عام 2029، أبعاداً تتجاوز تأمين استمرار أحد أبرز نجوم الفريق البافاري، بعدما يضع علامات استفهام حول إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعزز في المقابل فرص استمراره مع منتخب بلاده حتى بطولة كأس أوروبا 2028، وربما كأس العالم 2030.

وجاء تحرك بايرن سريعاً لتجديد عقد كين، البالغ 33 عاماً، بعدما توج بجائزة الكرة الذهبية، إثر موسم استثنائي سجل خلاله 73 هدفاً في 65 مباراة مع النادي والمنتخب خلال موسم 2025-2026، ليؤكد مكانته بين أفضل لاعبي العالم.

ومنذ انتقاله من توتنهام إلى بايرن في أغسطس 2023، مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، نجح كين في كتابة تاريخ جديد مع النادي الألماني، بعدما سجل 102 هدف في 102 مباراة بالدوري الألماني، وتوج بلقب الدوري مرتين، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي ثلاث مرات متتالية.

ولكن العقد الجديد، الذي يمتد حتى عام 2029، يعني أن كين سيقترب من عامه الـ36 عند نهايته، ما يجعل عودته إلى الملاعب الإنجليزية، وتحديداً توتنهام الذي غادره بعدما سجل 280 هدفاً في 435 مباراة، أمراً يبدو أقل احتمالاً، رغم الحديث المتكرر عن عودة عاطفية محتملة إلى ناديه السابق.

كما يعزز القرار بقاء الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعيداً عن متناول كين، بعدما سجل 213 هدفاً في 320 مباراة مع توتنهام، بفارق 47 هدفاً عن آلان شيرر، صاحب الرقم القياسي برصيد 260 هدفاً في 441 مباراة مع بلاكبيرن ونيوكاسل.

ويرى كريس ساتون، مهاجم إنجلترا السابق، أن التقدم في العمر لن يمثل عائقاً كبيراً أمام استمرار تألق كين، مشيراً إلى أنه يمتلك قدرات فنية وذكاءً تكتيكياً لا يتأثران بسهولة بتراجع السرعة، فضلاً عن قدرته على صناعة اللعب والربط بين خطوط الفريق وإنهاء الهجمات بكفاءة عالية.

واستشهد ساتون بتجربة تيدي شيرينغهام، الذي واصل اللعب والتسجيل في الدوري الإنجليزي مع وست هام حتى الأربعينيات من عمره، معتبراً أن كين يمتلك الذكاء الكروي نفسه، وربما قدرة أكبر على التأثير في اللعب من خلال التراجع إلى وسط الملعب وصناعة الفرص.

وعلى المستوى الدولي، يمنح العقد الجديد مدرب إنجلترا توماس توخيل دفعة مهمة، بعدما أظهر كين رغبة واضحة في المشاركة ببطولة كأس أوروبا 2028، التي تستضيفها بريطانيا وأيرلندا، مع إمكانية التفكير في كأس العالم 2030، المقررة في المغرب والبرتغال وإسبانيا، إلى جانب مباريات افتتاح الاحتفالية في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

وتزداد أهمية استمرار كين مع المنتخب الإنجليزي في ظل غياب مهاجم شاب يمتلك حالياً قدراته التهديفية والفنية، بحسب ساتون، الذي يرى أنه لا يوجد لاعب إنجليزي يقترب من مستواه أو فاعليته الهجومية.

وكان كين قد تعرض لانتقادات خلال كأس أوروبا 2024، بعدما بدا مرهقاً، واستبدله المدرب في جميع مباريات الأدوار الإقصائية، بما فيها النهائي أمام إسبانيا، لكنه استعاد مستواه بصورة لافتة، ليؤكد مجدداً مكانته قائداً وهدافاً للمنتخب، برصيد 91 هدفاً في 125 مباراة دولية.