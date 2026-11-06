قوس وسهام يستنفران الشرطة بسبب نجم نيوكاسل

تسبب البوسني عمار ديديتش، مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في استنفار أمني لافت، بعدما شوهد برفقة أحد أصدقائه يحمل قوساً وسهاماً في منطقة ريفية بمقاطعة نورثمبرلاند، شمال شرقي إنجلترا، ما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية بحث شاركت فيها 6 سيارات دورية، قبل اعتراض سيارته ومصادرة السلاح.

وبدأت الواقعة عندما أبلغ أحد المواطنين الشرطة بمشاهدة رجلين يحملان قوساً وسهاماً أثناء سيرهما بالقرب من خزان مياه في منطقة هارلو هيل، على أحد الطرق الريفية خارج مدينة نيوكاسل، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامة المارة.

وعلى الفور، تحركت دوريات الشرطة، بينها سيارات تحمل علامات رسمية وأخرى مدنية، يعتقد أن بعضها تابع لوحدات الاستجابة المسلحة، قبل أن تتمكن من إيقاف سيارة ديديتش ومرافقه في منطقة داراس هول السكنية الراقية، على بعد نحو 11 كيلومتراً من موقع البلاغ.

وخضع اللاعب، البالغ 24 عاماً، للاستجواب، فيما فتش الضباط السيارة وصادروا القوس والسهام، للتحقق من طبيعة استخدامها والظروف المحيطة بالواقعة.

وشهدت الأحداث مفارقة لافتة بوصول مارك غيليسبي، حارس مرمى نيوكاسل، وبول دوميت، مدافع الفريق السابق، إلى موقع الواقعة أثناء تعامل الشرطة مع ديديتش، حيث تصادف وجودهما في المنطقة وتوقفا لتقديم المساعدة.

وبعد الاستماع إلى الرجلين، تأكدت الشرطة من عدم وجود تهديد للسلامة العامة، مشيرة إلى أن المعدات المضبوطة يعتقد أنها كانت مخصصة للاستخدام الترفيهي، مع استمرار التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وتشير المعلومات إلى أن ديديتش وصديقه أطلقا بعض السهام خلال وجودهما في المنطقة الريفية، دون اتضاح الهدف الذي كانا يصوبان نحوه، علماً أن استخدام الأقواس والسهام أو الأقواس المستعرضة في صيد الحيوانات والطيور محظور في بريطانيا.

وأكدت شرطة نورثمبريا أنها تلقت البلاغ بعد الساعة 1:55 ظهراً، بشأن رجلين يحملان قوساً وسهاماً بالقرب من الخزان المائي في منطقة هارلو هيل، قبل إيقاف السيارة ومصادرة المعدات، مشيرة إلى عدم وجود خطر على الجمهور وأن التحريات لا تزال مستمرة.

وانضم ديديتش إلى نيوكاسل قادماً من بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقدم مستويات جيدة في مركز الظهير الأيمن، رغم البداية الصعبة للفريق هذا الموسم.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، لا يتوقع أن يواجه اللاعب عقوبة انضباطية من ناديه بسبب الواقعة، وإن اعتُبر تصرفه ساذجاً بحمل مثل هذه المعدات والتجول بها في منطقة عامة.

ومن المنتظر أن يكون ديديتش متاحاً للمشاركة مع نيوكاسل في مواجهة فولهام السبت المقبل، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يسعى خلالها الفريق لإيقاف سلسلة نتائجه السلبية، بعدما تعرض لأربع هزائم في آخر خمس مباريات بمختلف المسابقات.