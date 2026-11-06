فيخو يهدد بانسحاب إسبانيا من استضافة مونديال 2030 لهذا السبب!

قال ​زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونيز فيخو إنه مستعد لدفع ​بلاده للانسحاب من استضافة كأس العالم 2030، إذا قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» منح حق استضافة المباراة النهائية للمغرب.

ولم يعلن ⁠الفيفا بعد عن مكان إقامة المباراة النهائية في كأس العالم 2030، التي يشارك المغرب والبرتغال وإسبانيا في تنظيمها.

وقال فيخو، زعيم الحزب الشعبي ‌إنه «من البديهي» أن تستضيف إسبانيا هذا الحدث.

وأضاف فيخو في مقابلة مع برنامج «إل تشيرينغيتو»: «يجب أن تستضيف إسبانيا ‌نهائي كأس العالم، وإذا لم يحدث ذلك، ‌في رأيي، لا ينبغي لإسبانيا المشاركة في تنظيم ‌كأس العالم»، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى سحب استضافة إسبانيا إذا كان في السلطة ولم يتحقق هذا الشرط.

ويعد فيخو المعارض الأبرز ⁠لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث، الذي قال في مقابلة أجراها مع محطة «كادينا سير» الإذاعية في سبتمبر الماضي ​إنه سيعمل ⁠من أجل ⁠إقامة المباراة النهائية في إسبانيا.

وزعم فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في سبتمبر الماضي أن الدار البيضاء ستحظى بشرف استضافة نهائي كأس العالم 2030، رغم أن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش قال إن الأمر لم يناقش مع إسبانيا ​والبرتغال.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في وقت سابق أنه لم يتخذ أي قرار بشأن مكان إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030، وسيتم تحديد البلد في الوقت المناسب.