الكونكاكاف يعتمد نظاماً جديداً للكأس الذهبية في 2027

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «الكونكاكاف»، اعتماد صيغة جديدة لبطولة الكأس الذهبية، اعتباراً من نسخة 2027، بهدف زيادة قوة المنافسة وإتاحة مواجهات أكثر إثارة بين المنتخبات البارزة في المنطقة خلال مرحلة المجموعات.

وتتخلى البطولة، وفق النظام الجديد، عن شكلها التقليدي الذي كان يضم أربع مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، لتنتقل إلى مجموعتين فقط، تضم كل منهما ثمانية منتخبات، في صيغة تستلهم بعض ملامح النظام السويسري المطبق في دوري أبطال أوروبا.

وبموجب التعديلات، يخوض كل منتخب أربع مباريات في دور المجموعات، بدلاً من ثلاث، على أن يحدد نظام تصنيف مسبق طبيعة المواجهات، بما يضمن تنوع المنافسين وتوفير فرص أكبر لالتقاء المنتخبات القوية في وقت مبكر من البطولة.

وأكد فيكتور مونتاغلياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الكونكاكاف، أن التغيير يستهدف رفع مستوى المنافسة منذ الجولة الأولى، مشيراً إلى أن جماهير المنطقة تتطلع إلى مشاهدة أفضل منتخباتها في مواجهات مباشرة، بدلاً من اقتصار اللقاءات القوية على الأدوار الإقصائية.

وأوضح مونتاغلياني أن النظام الجديد يمنح كل مباراة أهمية أكبر، من خلال توزيع متوازن للمنافسين، مع استمرار التنافس على بطاقات التأهل إلى الدور التالي، بما يعزز الإثارة حتى المباراة النهائية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، لتبدأ بعدها مرحلة خروج المغلوب بنظام المباراة الواحدة، وصولاً إلى النهائي، دون تغيير في آلية الأدوار الإقصائية.

وتنطلق النسخة المقبلة يوم 17 يونيو 2027، على أن تقام المباراة النهائية في 11 يوليو من العام نفسه، فيما لم يعلن الاتحاد حتى الآن عن الدولة المستضيفة.

وكانت الولايات المتحدة قد استضافت أو شاركت في استضافة جميع نسخ البطولة الحديثة منذ انطلاقها بصيغتها الحالية عام 1991.

وسيتم تحديد 15 منتخباً من أصل 16 منتخباً مشاركاً عبر منافسات دوري أمم الكونكاكاف لموسم 2026-2027 والدور التمهيدي للكأس الذهبية، بينما يشارك المنتخب السعودي بصفته ضيف شرف، ليكمل قائمة المنتخبات المتنافسة، ومن المقرر إجراء قرعة البطولة في 8 أبريل 2027.

وتدخل المكسيك النسخة المقبلة بصفتها حاملة اللقب، بعدما توجت بالكأس الذهبية للمرة الثانية على التوالي، إثر فوزها على الولايات المتحدة بنتيجة 2-1 في نهائي نسخة 2025، في مواجهة جسدت التنافس التقليدي بين القوتين الأبرز في كرة القدم بالمنطقة.