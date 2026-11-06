مبابي وهالاند يلاحقان كين على صدارة الأعلى أجراً في أوروبا

انتزع الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، صدارة قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في أوروبا، بعدما ضمن عقده الجديد مع النادي البافاري راتباً سنوياً يصل إلى 25 مليون يورو، بخلاف المكافآت والحوافز التي قد ترفع إجمالي دخله إلى 33 مليون يورو، متقدماً على الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وجاء تجديد عقد كين، المتوج بالكرة الذهبية، حتى 30 يونيو 2029، بدلاً من انتهاء عقده السابق في 2027، ليؤكد تمسك بايرن بخدمات مهاجمه، رغم سياسة النادي المعروفة بالتحفظ في الإنفاق، خصوصاً مع اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين عاماً.

ويتضمن العقد مكافآت إضافية مرتبطة بالإنجازات الفردية والجماعية، من بينها الفوز بالكرة الذهبية مجدداً، والتتويج بلقب هداف الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، إلى جانب حوافز مرتبطة بالألقاب الكبرى مع الفريق، كما يتمتع كين بامتيازات واسعة تتعلق بحقوق الصور، ما يعزز مكانته المالية بين نجوم القارة.

ويأتي مبابي، مهاجم ريال مدريد، في المركز الثاني براتب أساسي يبلغ نحو 31 مليون يورو سنوياً، مع إمكانية تجاوزه كين بفضل المكافآت المرتبطة بأدائه وإنجازاته، ونجح الفرنسي في تسجيل 102 هدف خلال 118 مباراة مع الفريق الملكي، مقابل 156 هدفاً لكين في 161 مباراة مع بايرن.

ويحتل هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المركز الثالث براتب أساسي يقارب 31 مليون يورو سنوياً، مع مكافآت أقل مقارنة بمبابي. وقدم المهاجم النرويجي أرقاماً تهديفية لافتة بتسجيله 176 هدفاً في 211 مباراة، وأسهم في تتويج سيتي بألقاب كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا 2023 وكأس العالم للأندية، فيما يمتد عقده مع النادي حتى 2034.

ويأتي البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميل مبابي في ريال مدريد، ضمن أصحاب الرواتب الأعلى، إذ تقترب قيمة راتبه من نظيره الفرنسي، لكن مكافآته تقل عن نصف ما يحصل عليه مبابي، ورغم تقارب العائد المالي، فإن الفارق بينهما يبدو واضحاً في أرقام الموسم الحالي، بعدما سجل مبابي 16 هدفاً في 15 مباراة، مقابل هدف واحد لفينيسيوس في 12 مباراة.

وفي المركز التالي، يظهر الألماني جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ، براتب سنوي إجمالي يبلغ نحو 25 مليون يورو، مع مكافآت قد ترفع دخله إلى قرابة 30 مليوناً، وإن كانت إصاباته المتكررة قد حدت من استفادته الفنية خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض لكسر في عظمة الشظية في يوليو 2025 إثر اصطدامه بالحارس جيانلويجي دوناروما.

ويحصل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، على راتب أساسي يقارب 30 مليون يورو، مع مكافآت أقل، ليصبح الأعلى أجراً بين لاعبي الوسط غير الهجوميين، كما يتصدر قائمة أصحاب الرواتب في برشلونة وفق الأرقام الواردة في التقرير، ويمتد عقده حتى 2030.

أما الإسباني الشاب لامين يامال، فيتقاضى نحو 25 مليون يورو سنوياً، ليعادل راتب موسيالا، مع مكافآت أقل، ويمتد عقده حتى 2031، ويعد أصغر لاعبي القائمة، بعمر 19 عاماً، بعدما سجل 13 هدفاً وصنع 11 خلال 15 مباراة في الموسم الحالي.

وتضم القائمة أيضاً الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، مدافع ريال مدريد، بوصفه الأعلى أجراً بين المدافعين، براتب أساسي يبلغ 18 مليون يورو، يمكن أن يقترب من الضعف مع المكافآت، بعدما انتقل من ليفربول في صيف 2025.

كما يظهر الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، براتب سنوي يقارب 24 مليون يورو، رغم اقتراب نهاية عقده، في حين يتقاضى الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، راتباً مماثلاً، مع أفضلية عمرية كبيرة، إذ يبلغ 25 عاماً مقابل 35 عاماً لفان دايك.

وتكشف القائمة عن الفوارق الكبيرة في سوق رواتب النجوم بأوروبا، حيث لم تعد المكافآت والحقوق التجارية مجرد إضافات، بل أصبحت عاملاً حاسماً في تحديد القيمة المالية الحقيقية للاعبين، مع استمرار المنافسة بين الأندية الكبرى للاحتفاظ بأبرز مواهبها.