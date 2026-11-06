6 نجوم يتنافسون على عرش الكرة الآسيوية

تتجه أنظار كرة القدم الآسيوية يوم 19 نوفمبر الجاري، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، التي تستضيف النسخة الثلاثين من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026، على مسرح أكسرا كينغ باور، بمشاركة ستة نجوم يتنافسون على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في القارة، بعد موسم حافل بالإنجازات على المستويين المحلي والقاري.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب الإيراني علي رضا بيرانفاند، والسعوديين فراس البريكان وسالم الدوسري، فيما تتنافس على جائزة أفضل لاعبة الأسترالية هولي ماكنمارا، والكوريتان الشمالية كيم كيونغ يونغ، والجنوبية كيم هاي-ري، استناداً إلى أدائهما خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026.

الحارس الوحيد

يخوض حارس المرمى علي رضا بيرانفاند المنافسة للمرة الثانية، بعدما قدم مستويات مميزة مع منتخب بلاده ونادي تراكتور، وكان من أبرز نجوم إيران في كأس العالم 2026، رغم الخروج من دور المجموعات، حيث تألق أمام بلجيكا بتصديه لسبع تسديدات، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الحارس، البالغ 34 عاماً، 90 مباراة دولية منذ ظهوره الأول عام 2015، وشارك في آخر ثلاث نسخ من كأس آسيا وكأس العالم، كما ساعد تراكتور على بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمان التأهل المباشر للنسخة التالية، ليصبح حارس المرمى الوحيد في القائمة النهائية، أمام فرصة تحقيق إنجاز تاريخي.

هدف اللقب

يدخل فراس البريكان السباق متسلحاً بهدفه الحاسم في الدقيقة 96 من نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والذي منح الأهلي السعودي اللقب، وأسهم في احتفاظه بالكأس للمرة الثانية توالياً في الحقبة الحديثة، وأصبح البريكان، البالغ 26 عاماً، أول لاعب من الأهلي يترشح للجائزة، بعدما سجل خمسة أهداف في الدوري، وأسهم في احتلال فريقه المركز الثالث، إلى جانب التتويج بكأس السوبر السعودي. ودولياً، خاض 80 مباراة مع المنتخب السعودي، سجل خلالها 19 هدفاً، وكان له دور مؤثر في التأهل إلى المونديال، قبل المشاركة أساسياً في المباريات الثلاث للمنتخب بالبطولة.

ثلاثية تاريخية

يتطلع سالم الدوسري إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الجائزة، عبر الفوز بها للمرة الثالثة، بعدما توج عامي 2022 و2025، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز، ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم اليابانية آيا مياما في فئة السيدات، وواصل قائد الهلال والمنتخب السعودي تألقه، وخاض 114 مباراة دولية، و506 مباريات مع الهلال سجل خلالها 147 هدفاً، كما أسهم في قيادة فريقه إلى المركز الثاني في الدوري دون خسارة، والتتويج بكأس الملك للمرة العاشرة، إضافة إلى بلوغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يتصدر قائمة أكثر لاعبيها مشاركة بـ110 مباريات، ويحتل المركز الثالث تاريخياً في قائمة الهدافين برصيد 35 هدفاً.

الحذاء الذهبي

في منافسات السيدات، تبرز الأسترالية هولي ماكنمارا بعد موسم استثنائي مع ملبورن سيتي، سجلت خلاله 12 هدفاً في 18 مباراة، وتوجت بالحذاء الذهبي للمرة الثانية توالياً، وقادت فريقها إلى لقب الدوري الأسترالي للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، كما سجلت هدفين في المباراة النهائية، وأحرزت أربعة أهداف في دوري أبطال آسيا للسيدات، وأنهت البطولة في صدارة الهدافات، واختتمت مشوارها مع ملبورن سيتي كأفضل هدافة في تاريخ النادي برصيد 45 هدفاً في 66 مباراة، قبل انتقالها إلى إيفرتون الإنجليزي في يوليو 2026.

نجمة النهائي

تدخل الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ المنافسة بعدما قادت نادي نايغوهانغ إلى لقب دوري أبطال آسيا للسيدات 2025-2026، في أول مشاركة قارية للنادي، محققة إنجازاً تاريخياً لبلادها، وحصلت كيم على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، بعدما سجلت في المباريات الأربع الأخيرة، بما فيها هدف الفوز في نصف النهائي والهدف الوحيد في المباراة النهائية. كما واصلت تألقها دولياً بتسجيل أربعة أهداف في كأس آسيا للسيدات 2026، وأسهمت في بلوغ منتخب بلادها ربع النهائي والتأهل إلى كأس العالم 2027.

148 مباراة

تكمل الكورية الجنوبية كيم هاي-ري قائمة المرشحات، بعدما قدمت موسماً مميزاً مع ووهان جيانغدا الصيني وسوون الكوري، وأسهمت في مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للسيدات، وصولاً إلى نصف النهائي مع سوون، الذي بلغ أيضاً نهائي الدوري المحلي، وتستند المدافعة، البالغة 36 عاماً، إلى خبرة دولية كبيرة، بعدما خاضت 148 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية منذ عام 2010، لتحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبات مشاركة في تاريخ المنتخب، كما شاركت في جميع مباريات بلادها بكأس آسيا للسيدات 2026، وصولاً إلى نصف النهائي.