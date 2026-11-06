الإصابة تبعد ساكا عن أرسنال لأسابيع عدة

أعلن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي غياب الجناح بوكايو ساكا عن الفريق، بسبب إصابته في عضلات الفخذ خلال مباراة فريقه مع بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وقال أرتيتا اليوم الجمعة، إن ساكا البالغ من العمر 25 عاماً سيغيب عن الملاعب لـ«أسابيع عدة»، وهو ما يعني غيابه كذلك عن مباراتي إنجلترا أمام كرواتيا وإسبانيا هذا الشهر في دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف أن ساكا سيبدأ بالعودة إلى أرض الملعب وممارسة المزيد من الأنشطة بعد فترة التوقف الدولي، لكنه سيغيب عن المباريات لفترة من الوقت، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يضع ضغطاً كبيراً على الجهاز الطبي في أرسنال.

ويتصدر «الجانرز» الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من تسع مباريات، ويحتل المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وتنتظر أرسنال مواجهتان في غاية الصعوبة بدوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني ثم ريال مدريد الإسباني، في 24 نوفمبر الجاري، و9 ديسمبر المقبل، وبين هاتين القمتين، يستضيف الفريق مانشستر سيتي في الدوري، قبل خوض ديربي شمال لندن أمام توتنهام.