جيسوس يعلن أول قائمة للبرتغال بعد اعتزال رونالدو

أعلن جورجي جيسوس، مدرب منتخب البرتغال، قائمة اللاعبين استعداداً لخوض مواجهتي الدنمارك وويلز يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن دوري الأمم الأوروبية، في أول تشكيلة للبرتغال من دون النجم كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزاله الدولي رسمياً.

وكان رونالدو أسدل الستار على مسيرته مع منتخب البرتغال التي امتدت على مدار 234 مباراة وسجل خلالها ⁠146 هدفاً.

وضمت القائمة التي اختارها ‌جيسوس سبعة وجوه جديدة، من بينهم خمسة لاعبين من منتخب تحت 21 عاماً، ويبرز اسمان في القائمة هما المهاجم الصريح غوستافو فاريلا الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي مع نادي مونتسا، وألبرتو كوستا الظهير الأيمن لنادي بورتو.

وشهدت القائمة غياب كل من نونو منديش وفرانسيسكو كونسيساو بسبب الإصابة، في حين سجلت عودة كل من رودريغو مورا «روما الإيطالي»، جيوفاني كويندا «تشلسي الانجليزي»، وماتيوش فرنانديش «توتنهام الانجليزي»، وكارلوس فوربس «كلوب بروج البلجيكي».

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة خلال إعلان القائمة: «بالطبع كنت أعتقد أن رونالدو سيعود، وبالطبع فكرت في استدعائه والتحدث معه، لكن يجب احترام قراره، لقد قرر أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة المنتخب».

وأكد المدرب البالغ 72 عاماً: «كان لا بد أن يحدث هذا عاجلاً أم آجلاً، لقد رأى أن هذا هو الوقت الأنسب للرحيل، وعلينا احترام قراره، مع الأخذ في الاعتبار دائماً ما مثّله للبرتغال». وأضاف: «لقد اتخذت جميع قراراتي واضعاً مصلحة المنتخب نصب عيني، ولا أشعر بأي ذنب تجاه رحيله».

أول قائمة للبرتغال بعد اعتزال رونالدو

حراسة المرمى: ديوجو كوستا «بورتو»، روي سيلفا «سبورتينج لشبونة»، صامويل سواريس «بنفيكا».

الدفاع: جواو كانسيلو «برشلونة»، ديوجو دالوت «مانشستر يونايتد»، ألبيرتو كوستا «بورتو»، روبن دياز «مانشستر سيتي»، ريناتو فيجا «فياريال»، توماس أراوخو «بنفيكا»، أنطونيو سيلفا «بورنموث»، نونو تافاريس «لاتسيو».

الوسط: روبن نيفيز «الهلال»، جواو بالينيا «بنفيكا»، ماتيوس فيرنانديز «توتنهام»، جواو نيفيز «باريس سان جيرمان»، فيتينيا «باريس سان جيرمان»، برونو فرنانديز «مانشستر يونايتد»، برناردو سيلفا «ريال مدريد».

الهجوم: بيدرو نيتو «تشيلسي»، رودريجو مورا «روما»، فرانسيسكو ترينكاو «الأهلي»، رافائيل لياو «جالطة سراي»، جيوفاني كويندا «تشيلسي»، كارلوس فوربس «كلوب بروج»، جواو فيليكس «النصر»، جونزالو راموس «ميلان»، فابيو سيلفا «بوروسيا دورتموند»، جوستافو فاريلا «مونزا».