بعد اعتزال رونالدو.. جيسوس يكشف أسماء 5 مرشحين لقيادة البرتغال





كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن أسماء خمسة لاعبين مرشحين لخلافة كريستيانو رونالدو في حمل شارة قيادة المنتخب، عقب إعلان نجم النصر اعتزاله اللعب الدولي، بعد مسيرة امتدت 23 عاماً.

وأوضح جيسوس أن اختيار قائد المنتخب لا يخضع لقرار شخصي من المدرب، وإنما يعتمد على عدد المباريات الدولية التي خاضها كل لاعب، مشيراً إلى أن شارة القيادة ستنتقل إلى صاحب أكبر عدد من المشاركات بين اللاعبين الموجودين في القائمة.

وقال جيسوس، في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «المدرب لا يختار قادة الفريق، بل يتم تحديدهم بناءً على عدد المباريات الدولية التي خاضها كل لاعب». وأضاف: «في الوقت الحالي، هناك خمسة لاعبين يمتلكون أكبر عدد من المشاركات الدولية، ومن المثير للاهتمام أنهم جميعًا سبق لهم العمل تحت قيادتي في الأندية التي دربتها، لذلك تظل القاعدة ثابتة، والقائد هو اللاعب الأكثر مشاركة بعد كريستيانو رونالدو».

وكشف المدرب البرتغالي عن أسماء اللاعبين الخمسة، قائلًا: «برناردو سيلفا، وروبن دياز، وجواو كانسيلو، وروبن نيفيز، وبرونو فرنانديز، وليس بالضرورة بهذا الترتيب، لكن هؤلاء هم اللاعبون الخمسة».

وبحسب الصحيفة البرتغالية، يتقدم برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، قائمة المرشحين لحمل شارة القيادة، باعتباره صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية بين اللاعبين الموجودين حاليًا في صفوف المنتخب.

ويأتي تحديد القائد الجديد بعد اعتزال رونالدو، الذي أنهى مسيرته الدولية برصيد 234 مباراة و146 هدفًا، تاركًا شارة القيادة التي ارتبطت باسمه لسنوات طويلة.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة الدنمارك يوم 14 نوفمبر الجاري، قبل لقاء ويلز يوم 17 من الشهر نفسه، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في أول تجمع دولي للفريق بعد اعتزال رونالدو.

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال مباراتي نوفمبر.