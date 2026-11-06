باريس سان جيرمان يمنح حكيمي راحة قبل معسكر المغرب

أعلن نادي باريس سان جيرمان منح الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي راحة من مواجهة تروا، المقررة غداً السبت، ضمن الدوري الفرنسي، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب المغربي يوم الاثنين المقبل.

وقال النادي الباريسي في بيان اليوم الجمعة: "بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية، سيحصل أشرف حكيمي على فترة راحة حتى بداية التوقف الدولي".

واعتاد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، بالتنسيق مع إدارة النادي، منح عدد من لاعبيه راحة لتجنب المشكلات البدنية، إذ حصل الثنائي عثمان ديمبيلي ونونو مينديش على راحة مطلع أكتوبر الماضي.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره المنتخب النيجري يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.