مورينيو يكشف أمنيته لرونالدو بعد اعتزاله اللعب الدولي

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن أمنيته لمواطنه كريستيانو رونالدو، عقب إعلان قائد النصر اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، مؤكدًا احترامه لقرار اللاعب، لكنه يتمنى أن تكون نهاية مسيرته الكروية مختلفة عن الطريقة التي ودع بها المنتخب.

وقال مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني: «يجب احترام قراره، وأنا أحترمه بالفعل، لكنه لم ينهِ مسيرته الكروية، ومن يعرفه يدرك أنه لا يزال يمتلك أهدافًا يريد تحقيقها في مشواره».

وأضاف: «كل ما أتمناه هو أن تكون لحظة اعتزاله كلاعب مختلفة عن الصورة التي شهدناها بالأمس»، في إشارة إلى إعلان رونالدو نهاية مشواره الدولي بعد 23 عامًا بقميص البرتغال.

وعن إمكانية اتجاه رونالدو إلى التدريب بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا، أوضح مورينيو أنه من المبكر الحديث عن هذه الخطوة، قائلًا: «لا أعرف ماذا أقول، فما زال الوقت مبكرًا للحديث عن ذلك».

وانتقل مورينيو للحديث عن استعدادات ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، مؤكدًا أن المباراة ستكون من أصعب مواجهات الدوري الإسباني، في ظل جاهزية المنافس وحصوله على أسبوع كامل للتحضير، إلى جانب امتلاكه مدربًا صاحب خبرة يعرف الطريقة التي يريد تطبيقها.

وبشأن موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور، شدد المدرب البرتغالي على أن مصلحة ريال مدريد تتقدم على أي اعتبارات فردية، موضحًا أن اللاعب شارك في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا، لكنه لا يزال يعمل لاستعادة مستواه وجاهزيته الكاملة.

وقال: «اللاعب الجيد قد يمر بفترات سلبية، لكن ذلك لا يعني أنه أصبح لاعبًا سيئًا»، مؤكدًا أن قراراته بشأن التشكيل الأساسي ستعتمد على احتياجات الفريق وجاهزية اللاعبين.

وتطرق مورينيو إلى فترة التوقف الدولي، موضحًا أنه لا يشعر بالقلق من انضمام لاعبيه إلى منتخبات بلادهم، وأن تركيزه ينصب حاليًا على مواجهة فالنسيا.

كما أشاد بالأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، واصفًا إياه باللاعب المحترف والمتواضع، معتبرًا أن حصوله على شارة القيادة منحه إحساسًا أكبر بالمسؤولية داخل الفريق.

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة المرتقبة، قال مورينيو مازحًا: «أتمنى أن يخسر الفريقان، لكن هذا غير ممكن»، مشيرًا إلى أن فقدان أي منهما للنقاط سيكون في مصلحة ريال مدريد.