23 حقيقة في 23 عامًا.. أرقام مذهلة في مسيرة رونالدو مع البرتغال

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرته الدولية بعد 23 عامًا بقميص منتخب بلاده، تاركًا سجلًا يضم 234 مباراة و146 هدفًا، إلى جانب عشرات الأرقام والإنجازات التي ارتبطت بمشاركاته في كأس العالم وكأس أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، منذ ظهوره الأول عام 2003 وحتى اعتزاله في نوفمبر 2026.

وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، عن 23 حقيقة وإحصائية من مسيرة رونالدو الدولية، بواقع حقيقة عن كل عام قضاه مع المنتخب البرتغالي، شملت عدد زملائه ودقائق مشاركته وأهدافه والمنتخبات التي واجهها، فضلًا عن تفاصيل غير معتادة في سجله التهديفي.

1. الأكثر مشاركة دوليًا

خاض رونالدو مباراته الدولية الأولى أمام كازاخستان في 20 أغسطس 2003، ووصل رصيده إلى 234 مباراة مع البرتغال، ليصبح أكثر لاعبي كرة القدم للرجال مشاركة مع المنتخبات عبر التاريخ، متقدمًا بفارق 26 مباراة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، و28 مباراة على الكرواتي لوكا مودريتش، وفقًا لإحصائيات التقرير.

2. الهداف التاريخي للمنتخبات

سجل رونالدو 146 هدفًا دوليًا، وهو أعلى رصيد للاعب في تاريخ منتخبات الرجال.. ولم يصل إلى 100 هدف دولي سوى لاعبين آخرين، هما ليونيل ميسي والإيراني علي دائي، بينما يقترب من هذا الحاجز البلجيكي روميلو لوكاكو برصيد 94 هدفًا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ92 هدفًا، والإنجليزي هاري كين بـ91 هدفًا.

3. لعب بجوار 143 زميلًا

شارك رونالدو خلال مسيرته الدولية إلى جانب 143 لاعبًا مختلفًا، وكان جواو موتينيو أكثرهم مشاركة معه، بعدما خاض الثنائي 116 مباراة معًا.. وفي المقابل، لعب 16 لاعبًا مباراة واحدة فقط إلى جانب رونالدو بقميص البرتغال.

4. زملاء ولدوا بعد ظهوره الدولي

امتدت مسيرة رونالدو إلى درجة أنه لعب بجوار لاعبين ولدوا بعد مباراته الدولية الأولى، وهما أنطونيو سيلفا، المولود في أكتوبر 2003، وجواو نيفيز، المولود في سبتمبر 2004.. وفي بداية مسيرته الدولية، لعب رونالدو إلى جانب المدافع المخضرم فرناندو كوتو، المولود في 2 أغسطس 1969، وشاركا معًا في كأس أمم أوروبا 2004، رغم فارق العمر الذي تجاوز 15 عامًا بينهما.

5. مسيرة استمرت 23 عامًا و35 يومًا

بلغت المدة بين أول مباراة دولية لرونالدو في 20 أغسطس 2003 وآخر ظهور له في 24 سبتمبر 2026 نحو 23 عامًا و35 يومًا، وهي مدة لم يتجاوزها سوى خمسة لاعبين أوروبيين في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال.

6. أكثر من 18 ألف دقيقة

بلغ إجمالي دقائق مشاركة رونالدو مع البرتغال 18 ألفًا و604 دقائق، بما يعادل نحو 310 ساعات، أو ما يقارب 13 يومًا متواصلًا من اللعب دون توقف.

7. رقم يحتاج إلى الانتظار حتى 2049

بحسب التقرير، فإن أي لاعب يبدأ مسيرته الدولية في نوفمبر 2026 سيحتاج إلى الاستمرار مع منتخب بلاده حتى ديسمبر 2049 على الأقل، حتى يتجاوز المدة التي قضاها رونالدو مع البرتغال.

8. المشاركة في 6 نسخ من كأس العالم

يعد رونالدو واحدًا من لاعبين اثنين شاركا في ست نسخ من كأس العالم، إلى جانب ليونيل ميسي، بعدما ظهر الثنائي في بطولات 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026.

9. التسجيل في 6 بطولات عالمية

انفرد رونالدو بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافًا في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، بعدما فشل ميسي في التسجيل خلال مونديال 2010، رغم مشاركته في العدد نفسه من النسخ.

10. 25 هدفًا في البطولات الكبرى

سجل رونالدو 25 هدفًا في نهائيات كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بواقع 11 هدفًا في المونديال و14 هدفًا في البطولة الأوروبية، ليحتفظ بأعلى مجموع تهديفي للاعب في المسابقتين معًا.

11. الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا

يتصدر رونالدو قائمة هدافي نهائيات كأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفًا، متقدمًا بخمسة أهداف على الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي سجل تسعة أهداف خلال نسخة واحدة عام 1984، مقابل مشاركة رونالدو في ست نسخ.

12. ثلاثة ألقاب مع البرتغال

حقق رونالدو كأس أمم أوروبا عام 2016، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال البطولة، إلى جانب مساهمته في الفوز بركلات الترجيح على بولندا في ربع النهائي.. كما توج بدوري الأمم الأوروبية مرتين، عامي 2019 و2025.

13. ست مشاركات مونديالية في عصر رونالدو

شاركت البرتغال في ثلاث نسخ فقط من كأس العالم خلال الفترة من انطلاق البطولة عام 1930 وحتى ظهور رونالدو دوليًا عام 2003، بينما خاض المنتخب ست نسخ خلال مسيرته التي امتدت 23 عامًا.

14. شارك في ثلث مباريات البرتغال

خاض رونالدو 234 مباراة من أصل 710 مباريات دولية لعبها منتخب البرتغال منذ تأسيسه، وفقًا لإحصائيات «ذا أثلتيك»، وهو ما يعادل نحو 33% من إجمالي مباريات المنتخب عبر تاريخه.

15. سجل 11.7% من أهداف المنتخب

أحرز رونالدو 146 هدفًا من أصل 1245 هدفًا سجلها منتخب البرتغال عبر تاريخه حتى إعداد التقرير، ما يعني أنه مسؤول عن 11.7% من إجمالي أهداف بلاده الدولية.

16. خُمس أهداف البرتغال في البطولات الكبرى

سجل رونالدو 25 هدفًا من أصل 130 هدفًا أحرزتها البرتغال في نهائيات كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بما يعادل 19.2% من أهداف المنتخب في البطولتين.

17. سجل في كل عام منذ 2004

نجح رونالدو في التسجيل دوليًا خلال كل عام بداية من 2004، وكان عام 2019 الأكثر إنتاجًا برصيد 14 هدفًا.. كما سجل عشرة أهداف أو أكثر في ستة أعوام مختلفة، هي 2013 و2016 و2017 و2019 و2021 و2023.

18. عشر ثلاثيات دولية

أحرز رونالدو عشر ثلاثيات «هاتريك» مع منتخب البرتغال، ليصبح أكثر لاعب أوروبي تسجيلًا للثلاثيات الدولية، بعدما تجاوز الرقم السابق للسويدي سفين ريدل، الذي سجل تسع ثلاثيات، وكان رقمه صامدًا منذ عام 1932.

19. 38 لاعبًا صنعوا أهدافه

تلقى رونالدو تمريرات حاسمة من 38 لاعبًا مختلفًا خلال مسيرته الدولية، وكان ريكاردو كواريزما أكثر من صنع له الأهداف، برصيد ثماني تمريرات حاسمة.

20. سجل أمام 49 منتخبًا

نجح رونالدو في التسجيل أمام 49 منتخبًا مختلفًا، وكان منتخب لوكسمبورغ الأكثر استقبالًا لأهدافه، بعدما سجل في شباكه 11 هدفًا.

21. 27 منتخبًا استعصى عليه

رغم تسجيله أمام 49 منتخبًا، واجه رونالدو 27 منتخبًا دون أن ينجح في هز شباكها، وكان منتخبا ألبانيا وتركيا الأكثر مواجهة له دون استقبال أهداف منه، بواقع أربع مباريات أمام كل منهما.

22. لم ينفرد بصدارة هدافي بطولة كبرى

رغم سجله التهديفي، لم ينفرد رونالدو بصدارة هدافي أي من البطولات الكبرى الاثنتي عشرة التي شارك فيها، بواقع ست نسخ من كأس العالم ومثلها من كأس أمم أوروبا.

لكنه تقاسم صدارة هدافي كأس أمم أوروبا مرتين، الأولى في نسخة 2012 مع خمسة لاعبين آخرين، والثانية في نسخة 2020 مع التشيكي باتريك شيك.

23. كيف سجل أهدافه الـ146؟

تكشف الإحصائية الأخيرة تفاصيل أهداف رونالدو الدولية، إذ سجل 85 هدفًا بقدمه اليمنى، و33 هدفًا باليسرى، و28 هدفًا بالرأس.

وجاء 123 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، مقابل 23 هدفًا من خارجها، فيما سجل 23 هدفًا من ركلات الجزاء، و11 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة.