بعد اعتزاله دوليًا.. 5 خسائر تنتظر كرة القدم برحيل رونالدو

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرته الدولية بعد 23 عامًا بقميص منتخب بلاده، تاركًا وراءه أرقامًا قياسية وإنجازات تاريخية، إلى جانب تأثير رياضي وجماهيري وتسويقي امتد إلى مختلف البطولات الدولية، وهو ما يجعل غيابه بداية مرحلة جديدة لمنتخب البرتغال وكرة القدم العالمية.

وأعلن رونالدو، الخميس 5 نوفمبر 2026، اعتزاله اللعب الدولي عن عمر 41 عامًا، بعدما خاض 234 مباراة بقميص البرتغال، سجل خلالها 146 هدفًا، ليختتم مسيرته باعتباره صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات والأهداف الدولية على مستوى كرة القدم للرجال.

ويترك اعتزال رونالدو خمسة آثار رئيسية، تتعلق بالأرقام القياسية، والقيادة داخل منتخب البرتغال، والقيمة التسويقية، والأداء الهجومي، والمنافسة التاريخية التي جمعته بالأرجنتيني ليونيل ميسي.

1. غياب صاحب الأرقام القياسية

تتمثل الخسارة الأولى في انتهاء المشاركات الدولية للاعب الذي تصدر قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات مع المنتخبات، إلى جانب احتفاظه بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية.

وبدأ رونالدو مسيرته مع المنتخب الأول في أغسطس 2003، عندما شارك أمام كازاخستان، قبل أن يصبح أحد أكثر اللاعبين استمرارًا في المنافسات الدولية، إذ خاض ست نسخ من كأس العالم ومثلها من كأس أمم أوروبا.

وسجل رونالدو أهدافًا في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، كما هز الشباك في ست بطولات أوروبية، ليختتم مسيرته بأرقام يصعب على اللاعبين الحاليين الاقتراب منها دون الاستمرار لسنوات طويلة على المستوى الدولي.

2. اعتزال القائد

تواجه البرتغال تحديًا يتعلق بتعويض الدور القيادي الذي تولاه رونالدو خلال سنوات طويلة، بعدما ارتبط اسمه بأبرز إنجازات المنتخب في تاريخه.

وقاد رونالدو بلاده إلى التتويج بكأس أمم أوروبا عام 2016، عندما تغلبت البرتغال على فرنسا في المباراة النهائية، رغم خروجه مصابًا خلال الشوط الأول، قبل أن يضيف لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019، ثم يكرر الإنجاز في نسخة 2025.

وتضم التشكيلة البرتغالية أسماء قادرة على تولي المسؤولية، أبرزها برونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا وروبن دياز، لكن رحيل رونالدو ينهي فترة ارتبطت فيها قيادة المنتخب بأحد أبرز لاعبي كرة القدم على مدار أكثر من عقدين.

3. خسارة عنصر جذب جماهيري وتسويقي

يمتد تأثير اعتزال رونالدو إلى الجوانب التجارية المرتبطة بالمباريات الدولية، بعدما تحول اسمه إلى أحد أبرز عوامل الجذب الجماهيري والإعلاني في كرة القدم.

واستفادت مباريات منتخب البرتغال من الشعبية العالمية للاعب، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ارتباط اسمه بالعلامة التجارية «CR7» والعديد من الشراكات الإعلانية.

وقد يؤدي غيابه إلى تغير حجم الاهتمام ببعض مباريات البرتغال، خصوصًا الودية منها، فضلًا عن التأثير المحتمل في مبيعات القمصان والتفاعل الرقمي المرتبط بالمنتخب.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن بيانات مالية تحدد قيمة الخسائر المتوقعة، كما أن استمرار البرتغال في المنافسة على البطولات ووجود نجوم آخرين قد يساعدان على المحافظة على جاذبيتها التجارية.

4. غياب الهداف الأول وتغيير أسلوب اللعب

على المستوى الفني، يفقد منتخب البرتغال مهاجمه التاريخي، الذي سجل 146 هدفًا دوليًا، وكان أحد أهم الخيارات الهجومية للمدربين الذين تعاقبوا على قيادة المنتخب.

واعتمدت البرتغال في فترات عديدة على قدرات رونالدو في إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء، والاستفادة من تحركاته والكرات العرضية والفرص الثابتة، وهو ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن حلول هجومية مختلفة.

ويبرز جونزالو راموس ضمن الخيارات المتاحة لتعويض مركز المهاجم، إلى جانب إمكانية منح أدوار أكبر لرافائيل لياو وجواو فيليكس وبقية العناصر الهجومية.

وفي المقابل، قد يمنح غياب رونالدو المدرب مرونة أكبر في توزيع المسؤوليات الهجومية وتطبيق الضغط المتقدم، بعدما ارتبطت بعض الخطط السابقة بوجود المهاجم المخضرم في التشكيلة الأساسية.

وسيظل الاختبار الأهم قدرة المنتخب على المحافظة على فاعليته أمام المرمى، خصوصًا في المباريات التي تتطلب استغلال عدد محدود من الفرص.

5. نهاية المنافسة الدولية بين رونالدو وميسي

ترتبط الخسارة الخامسة بانتهاء واحدة من أشهر المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم، بعدما تزامن اعتزال رونالدو دوليًا مع انتهاء مسيرة ليونيل ميسي بقميص منتخب الأرجنتين.

وعلى مدار نحو عقدين، تنافس اللاعبان على الألقاب الفردية والأرقام القياسية، وامتدت المقارنات بينهما من المنافسات الأوروبية إلى كأس العالم والبطولات القارية مع منتخبي البرتغال والأرجنتين.

وحقق ميسي كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا مرتين في 2021 و2024، بينما قاد رونالدو البرتغال إلى لقب كأس أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية مرتين، ليترك اللاعبان سجلين مختلفين من الإنجازات الدولية.

ورغم استمرار رونالدو في الملاعب مع النصر، فإن اعتزاله اللعب الدولي ينهي مشاركته في المنافسة على الأرقام القياسية للمنتخبات، ويترك لجيل جديد من اللاعبين فرصة كتابة أرقام وإنجازات مختلفة في البطولات المقبلة.