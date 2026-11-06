6 سيارات شرطة تطارد لاعب نيوكاسل بسبب هواية غير معتادة

تسببت هواية غير معتادة في تدخل 6 سيارات شرطة بريطانية، بينها وحدات مسلحة، لتعقب عمار ديديتش، لاعب نيوكاسل يونايتد، وتوقيف سيارته في مقاطعة نورثمبرلاند، بعدما تلقت السلطات بلاغًا عن وجود شخصين يحملان قوسًا وسهامًا بالقرب من منطقة طبيعية مفتوحة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير للصحفي كريج هوب، أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحد المارة اللاعب البوسني، البالغ من العمر 24 عامًا، برفقة صديق له بالقرب من خزان مائي في منطقة هارلو هيل، وهما يحملان قوسًا ومجموعة من السهام، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.

واستجابت السلطات للبلاغ بإرسال 6 سيارات شرطة على الأقل، شملت سيارات رسمية وأخرى غير مميزة، إلى المنطقة للبحث عن الشخصين، قبل أن تتمكن من تحديد موقع سيارة اللاعب وتوقيفها في ضاحية داراس هول، على مسافة تقارب 7 أميال من موقع البلاغ.

وأجرى أفراد الشرطة تحقيقات أولية مع ديديتش، شملت استجوابه وتفتيش سيارته ومصادرة القوس والسهام التي كانت بحوزته، للتحقق من طبيعة استخدام هذه الأدوات ومدى التزامه بالقوانين البريطانية.

وأوضح متحدث باسم شرطة نورثمبريا أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بعد الظهيرة بشأن شخصين يحملان قوسًا وسهامًا، مشيرًا إلى أن الفحص الأولي أظهر أن استخدام الأدوات كان بغرض الترفيه، دون وجود تهديد للجمهور.

ومع ذلك، واصلت الشرطة فحص ملابسات إطلاق بعض السهام خلال الواقعة، في ظل القوانين البريطانية التي تحظر استخدام الأقواس والسهام في صيد الحيوانات.

وشهد موقع توقيف اللاعب وجود مارك جيليسبي، حارس مرمى نيوكاسل، وبول دوميت، مدافع الفريق السابق، بعدما تصادف مرورهما بالمنطقة أثناء تعامل الشرطة مع ديديتش، حيث توقفا لتقديم المساعدة لزميلهما.

وبحسب التقرير، لا يعتزم نادي نيوكاسل يونايتد توقيع عقوبة داخلية على لاعبه، إذ تتعامل الإدارة مع الواقعة باعتبارها تصرفًا ناتجًا عن عدم الإلمام بالقوانين المحلية المتعلقة باستخدام القوس والسهام.

وكان ديديتش قد انضم إلى نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.