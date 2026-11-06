سكالوني يؤجل تسليم قميص ميسي حتى 2027.. و4 أسماء مرشحة

قرر الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، بقيادة ليونيل سكالوني، عدم منح القميص رقم 10 لأي لاعب خلال معسكر نوفمبر الجاري، عقب اعتزال ليونيل ميسي اللعب الدولي، على أن يؤجل اختيار خليفته في ارتداء الرقم حتى عام 2027، وفقًا لتقارير صحفية أرجنتينية.

ونقلًا عن موقع «TyC Sports» الأرجنتيني، القرار يأتي بعد انتهاء مسيرة ميسي مع منتخب بلاده عقب مواجهة بنين على ملعب «المونومنتال»، ليصبح القميص رقم 10 دون صاحب للمرة الأولى منذ نحو عقدين.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة أوروغواي يوم 13 نوفمبر الجاري على ملعب «لا بومبونيرا»، في أولى مبارياته خلال المرحلة الجديدة التي تعقب اعتزال قائده السابق.

واستفاد الجهاز الفني من اللوائح المنظمة للمباريات الودية، التي تسمح للمنتخبات باختيار أرقام قمصان اللاعبين دون التقيد بتوزيع الأرقام من 1 إلى 11، ليقرر سكالوني عدم منح الرقم 10 لأي لاعب خلال المعسكر الحالي.

ويفضل المدرب الأرجنتيني تأجيل اختيار اللاعب الذي سيرتدي القميص حتى مطلع عام 2027، مع استئناف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بهدف تجنيب اللاعبين الضغوط المرتبطة بخلافة ميسي.

ويتصدر نيكو باز، لاعب كومو الإيطالي، قائمة المرشحين للحصول على الرقم 10، بعد المستويات التي قدمها مع ناديه ومنتخب الأرجنتين، إذ سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز على لانس الفرنسي بنتيجة 9-1 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تسجيله أمام بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين خلال مشاركاته الدولية الأخيرة.

وتضم قائمة المرشحين أيضًا أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول الإنجليزي، وإنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، وفرانكو ماستانتونو، الذي سبق له ارتداء القميص رقم 10 في مباراة رسمية أمام الإكوادور.

وحظي نيكو باز بدعم زميله فالنتين باركو، الذي أبدى رغبته في حصول اللاعب الشاب على الرقم التاريخي، مشيدًا بمهاراته وقدراته الفنية، خصوصًا استخدامه قدمه اليسرى.

ولم يحدد سكالوني حتى الآن هوية اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 بصورة دائمة، فيما يظل قرار تجميده مرتبطًا بمعسكر نوفمبر، دون إعلان اعتزال الرقم نهائيًا من جانب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.