بعد اعتزال ميسي ورونالدو دوليًا.. أرقام وإنجازات أفضل 10 لاعبين في تاريخ المنتخبات

أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرتيهما الدوليتين خلال عام 2026، بعد سنوات طويلة من المنافسة وتحطيم الأرقام القياسية، ليتركا وراءهما سجلين حافلين بالأهداف والمشاركات والألقاب، إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم الذين صنعوا تاريخ اللعبة مع منتخبات بلادهم.

وأعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي عقب مشاركته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين في أكتوبر الماضي، قبل أن يعلن رونالدو قراره في 5 نوفمبر الجاري، منهياً مسيرة استمرت 23 عامًا بقميص منتخب البرتغال.

ونستعرض أرقام وإنجازات 10 من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الدولية، وهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وبيليه ودييغو مارادونا وزين الدين زيدان ورونالدو الظاهرة وفرانز بيكنباور وفيرينتس بوشكاش وميشيل بلاتيني وكيليان مبابي.

كريستيانو رونالدو.. 234 مباراة و146 هدفًا

يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة وتسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم الدولية، بعدما خاض 234 مباراة مع منتخب البرتغال، أحرز خلالها 146 هدفًا.

وبدأ رونالدو مشواره الدولي في أغسطس 2003، قبل أن يقود البرتغال للتتويج بكأس الأمم الأوروبية عام 2016، ثم لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025، ليصل رصيده إلى 3 بطولات كبرى.

ليونيل ميسي.. 208 مباريات و5 ألقاب

خاض ليونيل ميسي 208 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، سجل خلالها 126 هدفًا، وحقق 5 ألقاب، وتوج ميسي بكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا عامي 2021 و2024، إلى جانب كأس فيناليسيما والميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

وأنهى النجم الأرجنتيني مسيرته الدولية بعد أكثر من عقدين، شهدت أيضًا وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم مرتين في 2014 و2026.

بيليه.. 3 ألقاب لكأس العالم

شارك الأسطورة البرازيلية بيليه في 92 مباراة دولية، سجل خلالها 77 هدفًا، وحقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970، ويظل بيليه اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم 3 مرات، وهو رقم لم يتمكن أي لاعب آخر من معادلته حتى الآن.

دييغو مارادونا.. بطل مونديال 1986

خاض مارادونا 91 مباراة مع منتخب الأرجنتين، أحرز خلالها 34 هدفًا، وكان أبرز إنجازاته قيادة بلاده إلى التتويج بكأس العالم 1986 في المكسيك، كما قاد مارادونا منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 1990، قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية، ليبقى مونديال 1986 الإنجاز الأكبر في مسيرته الدولية.

رونالدو الظاهرة.. 5 ألقاب مع البرازيل

سجل المهاجم البرازيلي رونالدو نازاريو 62 هدفًا خلال 98 مباراة دولية، وحقق 5 بطولات مع منتخب بلاده، وتضم ألقابه كأس العالم عامي 1994 و2002، وكوبا أمريكا عامي 1997 و1999، إلى جانب كأس القارات عام 1997.

وكان رونالدو أحد أبرز نجوم تتويج البرازيل بمونديال 2002، بعدما سجل هدفي الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.

زين الدين زيدان.. بطولتان مع فرنسا

شارك زين الدين زيدان في 108 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، سجل خلالها 31 هدفًا، وتوج ببطولتين كبيرتين، وقاد زيدان فرنسا للفوز بكأس العالم 1998، بعدما سجل هدفين في المباراة النهائية أمام البرازيل، قبل أن يضيف لقب كأس الأمم الأوروبية عام 2000.

فرانز بيكنباور.. بطل العالم وأوروبا

خاض الألماني فرانز بيكنباور 103 مباريات دولية، سجل خلالها 14 هدفًا، وحقق لقبين كبيرين مع منتخب ألمانيا الغربية، وتوج بيكنباور بكأس الأمم الأوروبية عام 1972، ثم قاد منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم 1974، ليجمع بين البطولتين خلال عامين.

فيرينتس بوشكاش.. 84 هدفًا في 89 مباراة

سجل المجري فيرينتس بوشكاش 84 هدفًا خلال 89 مباراة دولية، بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة، ليصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ المنتخبات، وقاد بوشكاش منتخب المجر للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد هلسنكي 1952، كما وصل معه إلى نهائي كأس العالم 1954، قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية.

ميشيل بلاتيني.. بطل أوروبا 1984

خاض الفرنسي ميشيل بلاتيني 72 مباراة دولية، سجل خلالها 41 هدفًا، وتوج بكأس الأمم الأوروبية عام 1984.

وسجل بلاتيني 9 أهداف خلال تلك النسخة، ليقود فرنسا إلى أول لقب كبير في تاريخها، ويحتفظ برقمه القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من البطولة.

كيليان مبابي.. 67 هدفًا ولقبان

سجل مبابي 67 هدفًا خلال 107 مباريات دولية، وتوج بكأس العالم 2018، ثم دوري الأمم الأوروبية عام 2021، كما سجل 3 أهداف في نهائي مونديال 2022 أمام الأرجنتين، رغم خسارة منتخب فرنسا اللقب بركلات الترجيح.

ويعد مبابي اللاعب الوحيد في القائمة الذي لا يزال يواصل مسيرته الدولية، بعد اعتزال ميسي ورونالدو، إلى جانب انتهاء مسيرات بقية النجوم منذ سنوات.