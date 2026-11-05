مشاعر الحزن تخيّم على جنازة مهاجم تينيريفي دي ميغيل

حضر مئات الأشخاص، بينهم شخصيات بارزة في كرة القدم الإسبانية مثل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس ومدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي، الخميس، جنازة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل في نافاهيرموسا، مسقط رأس عائلته.

واستقبل نحو 400 شخص، ارتدى كثيرون منهم اللون الأسود، الموكب الجنائزي أمام الكنيسة التي أُقيم فيها القداس، بعدما جاب شوارع البلدة الواقعة جنوب غرب مدريد، وحمل زملاؤه في نادي تينيريفي، نعشه إلى داخل الكنيسة.

وأعربت عائلة اللاعب البالغ 30 عاماً، الذي توفي الثلاثاء متأثراً باصطدام قوي تعرض له مع حارس الفريق الخصم في اليوم السابق خلال مباراة في الدرجة الثانية الإسبانية، عن شكرها على «كل كلمات المواساة وكل مظاهر المودة والدعم والاحترام» التي تلقتها منذ المأساة، وذلك في بيان تلاه وكيل اللاعب، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضافت العائلة: «لا نملك ما يكفي من الكلمات لشكر جميع الذين أرسلوا إلينا رسالة أو اتصلوا بنا أو أبدوا مودتهم»، مطالبة أيضاً باحترام خصوصيتها، ومؤكدة «حاجتها إلى عيش هذا الحداد بالهدوء الذي تتطلبه مثل هذه الظروف».

وفي نافاهيرموسا، مسقط رأس اللاعب، نُكّست جميع الأعلام منذ أن قررت البلدية إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، الثلاثاء، يوم وفاة دي ميغل.