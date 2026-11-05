كلوب يستدعي المغربي الأصل وائل مُحيا لمنتخب ألمانيا

استدعى مدرب منتخب ألمانيا يورغن كلوب لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ، المغربي الأصل وائل مُحيا إلى تشكيلة من 24 لاعباً لخوض مواجهتي صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبعدما ضم 44 لاعباً إلى أول تشكيلة له مع ألمانيا أملاً في تكوين فكرة أوضح عن المواهب المتاحة أمامه، اضطر كلوب إلى استبعاد عدد من الدوليين البارزين والمواهب الشابة.

ولم يكن محيا (17 عاماً) ضمن قائمة كلوب السابقة، لكن لاعب الوسط صاحب النزعة الهجومية بدأ الموسم بشكل قوي مع مونشنغلادباخ.

وقال كلوب إنه معجب بموهبة محيا وثقته بنفسه، مضيفاً: "أردت أن أرى كيف يتصرّف داخل الملعب وخارجه، وأن ألقي نظرة أقرب عليه مباشرة خلال التدريبات".

وكان نيك فولتماده وكريم أدييمي ونديم أميري ودافيد راوم من بين المستبعدين من التشكيلة، فيما لا يزال جمال موسيالا وسيرج غنابري بعيدين بسبب إصابات طويلة الأمد.

وقال كلوب: "بعد استدعاء قائمة من 44 لاعباً في سبتمبر الماضي، كان من الصعب اتخاذ هذه الخيارات، رغم أن ذلك من الناحية الإيجابية يعد خبراً جيداً، لأن عدداً أكبر من اللاعبين كانوا يستحقون الانضمام".

وأضاف: "كلما توفرت لديك جودة أكبر، أصبح اتخاذ القرارات المطلوبة أكثر صعوبة، ولكن بشكل إيجابي".

وكان المدرب السابق لليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند، قد عُيّن مدرباً لألمانيا خلال الصيف بعد الخروج المبكر، وللمرة الثالثة توالياً، لبطل العالم أربع مرات من كأس العالم.

وودعت ألمانيا منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ32 أمام باراغواي، بعدما خرجت من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وتواجه ألمانيا صربيا في بلغراد في 13 نوفمبر الجاري، قبل أن تستضيف غريمتها التقليدية هولندا في برلين بعد ثلاثة أيام.

وتضم القائمة:

حراس المرمى: ألكسندر نوبل (بشيكتاش)، مارك أندريه تير شتيغن (أياكس الهولندي)، يوناس أوربيغ (بايرن ميونيخ).

المدافعين: فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند)، ناثانيال براون (بايرن ميونيخ)، فين يلتش (شتوتغارت)، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتغارت)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، مالك تياو (نيوكاسل يونايتد)، فيليب ترو (فرايبورغ).

لاعبي الوسط: توم بيشوف (بايرن ميونيخ)، سعيد الملا (كولن)، برايان غرودا (لايبزيغ)، لينارت كارل (بايرن ميونيخ)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، وائل محيا (بوروسيا مونشنغلادباخ)، فيليكس نميتشا (بوروسيا دورتموند)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، ديري شيرهانت (فرايبورغ)، فلوريان فيرتس (ليفربول).

المهاجمين: يونس بن طالب (آينتراخت فرانكفورت)، نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، كاي هافيرتس (أرسنال).