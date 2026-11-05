برشلونة يمدد عقد رافينيا حتى 2030

مدّد برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم عقد قائده البرازيلي رافينيا حتى 2030 بعد بداية موسم ممتازة. وقال النادي «الكاتالوني» في بيان، اليوم: «قائدنا العزيز سيواصل قيادة المشروع حتى عام 2030».



سبق للمهاجم البالغ 29 عاماً والذي كان عقده يمتد حتى عام 2028، أن صرح في سبتمبر الماضي بأنه يرغب في مواصلة مسيرته مع برشلونة، بل وإنهاء مشواره الكروي هناك.



كان المدير الرياضي لبرشلونة ديكو قد أعلن حينها التوصل إلى اتفاق مع اللاعب السابق لرين الفرنسي وليدز الإنجليزي، الذي أصبح قائداً للفريق هذا الموسم بعد رحيل الأوروغوياني رونالد أراوخو، والحارس تير شتيغن.



بعد إعادة توظيفه في مركز رأس الحربة عقب رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، أصبح رافينيا اللاعب الأكثر حسماً في أوروبا منذ بداية الموسم، بعدما سجل 19 هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة بمختلف المسابقات.



تحول رافينيا منذ انضمامه إلى برشلونة عام 2022 إلى هداف بارع وقائد هجومي مؤثر منذ وصول المدرب الألماني هانزي فليك في عام 2024، وكان عنصراً أساسياً في إحراز النادي لقبي الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين.