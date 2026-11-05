ميسي ملك القمصان.. وليفاندوفسكي يهدد عرشه

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تربعه على عرش مبيعات «قمصان» لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما تصدر قائمة الأكثر مبيعاً خلال عام 2026 للمرة الرابعة على التوالي، لكن هذه الهيمنة بدأت تواجه منافسة قوية مع تدفق نجوم الكرة الأوروبية إلى الملاعب الأمريكية، وفي مقدمتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل انطلاقة تجارية لافتة منذ انضمامه إلى شيكاغو فاير.

كشف الدوري الأمريكي عن قائمة أكثر 10 لاعبين مبيعاً للقمصان خلال العام، والتي تصدرها ميسي، قائد إنتر ميامي، متقدماً على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب لوس أنجلوس إف سي، في حين جاء الألماني توماس مولر، نجم فانكوفر وايتكابس ثالثاً، وحل ليفاندوفسكي رابعاً، بعدما انضم إلى شيكاغو فاير في يونيو الماضي.

رغم احتلاله المركز الرابع في الترتيب السنوي، فإن ليفاندوفسكي حقق مؤشراً تجارياً استثنائياً، بعدما أكد الدوري الأمريكي أن قمصانه تصدرت المبيعات بين جميع اللاعبين منذ انتقاله إلى شيكاغو، في دلالة على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المهاجم البولندي، خصوصاً أن المدينة تضم أكثر من 182 ألف أمريكي من أصول بولندية، يشكلون نحو 6.7% من سكانها.

ولم يقتصر تأثير ليفاندوفسكي على الجانب التسويقي، إذ سجل سبعة أهداف خلال 18 مباراة مع شيكاغو فاير، الذي نجح في حجز مقعده بالأدوار الإقصائية للقسم الشرقي، ليجمع المهاجم المخضرم بين الحضور الفني والجاذبية الجماهيرية منذ وصوله إلى الولايات المتحدة.

جاء الفرنسي أنطوان غريزمان في المركز الخامس، بعد موافقته على الانضمام إلى أورلاندو سيتي في مارس الماضي، في حين احتل الأمريكي الشاب كافان سوليفان المركز السادس، تلاه دينيس بوانغا، لاعب لوس أنجلوس إف سي، في المركز السابع، ثم الأوروجوياني لويس سواريز، زميل ميسي في إنتر ميامي، ثامناً، وجاء هاني مختار، نجم ناشفيل، تاسعاً، في حين أكمل الأرجنتيني رودريغو دي بول، لاعب إنتر ميامي، قائمة العشرة الأوائل.

تكشف القائمة عن الحضور القوي لإنتر ميامي، الذي ضم ثلاثة لاعبين بين الأكثر مبيعاً، هم ميسي وسواريز ودي بول، كما ظهر لوس أنجلوس إف سي بلاعبين، هما سون وبوانغا، في انعكاس للقيمة التسويقية التي باتت تتمتع بها الأندية المستقطبة للنجوم العالميين.

لم تأتِ هيمنة ميسي التجارية من فراغ، بعدما انضم إلى إنتر ميامي عام 2023، ليصبح الوجه الأبرز للدوري الأمريكي، ويسهم في تعزيز شعبيته وجاذبيته الجماهيرية والتسويقية، مستفيداً من مكانته العالمية باعتباره أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فضلاً عن استمراره في تقديم مستويات لافتة، بعدما أثبت في كأس العالم الأخيرة أن قدراته لم تتراجع رغم تقدمه في العمر.

في المقابل، يمثل وصول أسماء بحجم سون ومولر وليفاندوفسكي وغريزمان امتداداً لسياسة استقطاب النجوم التي عرفها الدوري الأمريكي منذ انتقال الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى لوس أنجلوس غالاكسي عام 2007، وهي السياسة التي شهدت لاحقاً حضور أسماء بارزة مثل تييري هنري وأندريا بيرلو وستيفن جيرارد وديفيد فيا وزلاتان إبراهيموفيتش.

يبرز ليفاندوفسكي بوصفه أحد أبرز المنافسين لميسي على الاهتمام الجماهيري، بعدما انتقل إلى الولايات المتحدة عقب مسيرة أوروبية حافلة مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وبرشلونة، ورغم أن اللاعبين لم يجتمعا في فريق واحد، فإنهما اقتربا من ذلك عندما انتقل المهاجم البولندي إلى برشلونة في صيف 2022، بعد رحيل ميسي عن النادي الكتالوني بعام واحد.

خلال أربعة مواسم مع برشلونة، سجل ليفاندوفسكي 120 هدفاً في 193 مباراة، وتوج بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، كما جمعته بميسي مواجهات مباشرة، أبرزها فوز بايرن ميونيخ التاريخي على برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، في حين رد النجم الأرجنتيني بانتصار منتخب بلاده على بولندا 2-0 في دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

تؤكد أرقام 2026 أن ميسي لا يزال يحتفظ بالمركز الأول في سوق القمصان الأمريكية، لكن المنافسة لم تعد مقتصرة على ملاحقة ترتيبه، بعدما أثبت ليفاندوفسكي أن النجوم الجدد قادرون على تحقيق تأثير تجاري سريع، بما يفتح الباب أمام منافسة أكثر قوة على عرش الشعبية والتسويق في الدوري الأمريكي.