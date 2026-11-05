رونالدو في سطور.. الأندية والبطولات والأرقام التي صنعت أسطورته

أسدل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الستار على مسيرته الدولية بعد 23 عامًا من الإنجازات والأرقام القياسية، شهدت تتويجه بثلاثة ألقاب مع منتخب بلاده، وتصدره قائمة الهدافين وأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال، ليختتم رحلة استثنائية امتدت من ظهوره الأول مع البرتغال عام 2003 حتى إعلان اعتزاله في نوفمبر 2026.

وخلال مسيرته الاحترافية، تنقل رونالدو بين أبرز الأندية الأوروبية، من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، قبل انتقاله إلى النصر السعودي، وحصد العديد من البطولات والجوائز الفردية، أبرزها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وخمس كرات ذهبية، إلى جانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وفيما يلي أبرز المعلومات والأرقام في مسيرة كريستيانو رونالدو، وفقًا لوكالة فرانس برس:

البيانات الشخصية

الاسم الكامل: كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو.

تاريخ الميلاد: 5 فبراير 1985.

مكان الميلاد: فونشال، جزيرة ماديرا، البرتغال.

الجنسية: برتغالية.

العمر: 41 عامًا.

الطول: 1.85 متر.

الوزن: 85 كيلوغرامًا.

المركز: مهاجم.

الأندية التي لعب لها

سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2002-2003).

مانشستر يونايتد الإنجليزي (2003-2009).

ريال مدريد الإسباني (2009-2018).

يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).

مانشستر يونايتد الإنجليزي (2021-2022).

النصر السعودي (منذ 2022).

مسيرته الدولية

المباريات الدولية: 234 مباراة.

الأهداف الدولية: 146 هدفًا.

أول مباراة دولية: 20 أغسطس 2003 أمام كازاخستان، وانتهت بفوز البرتغال 1-0.

كأس أمم أوروبا: لقب واحد (2016).

دوري الأمم الأوروبية: لقبان (2019 و2025).

إنجازاته مع الأندية

دوري أبطال أوروبا: 5 ألقاب (2008، 2014، 2016، 2017، 2018).

كأس العالم للأندية: 4 ألقاب (2008، 2014، 2016، 2017).

كأس السوبر الأوروبية: 3 ألقاب (2014، 2016، 2017).

الدوري الإنجليزي الممتاز: 3 ألقاب (2007، 2008، 2009).

الدوري الإسباني: لقبان (2012، 2017).

الدوري الإيطالي: لقبان (2019، 2020).

كأس الاتحاد الإنجليزي: لقب واحد (2004).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية: لقبان (2006، 2009).

كأس ملك إسبانيا: لقبان (2011، 2014).

كأس إيطاليا: لقب واحد (2021).

الدرع الخيرية الإنجليزية: لقبان (2007، 2008).

كأس السوبر الإسبانية: لقبان (2012، 2017).

كأس السوبر الإيطالية: لقبان (2018، 2020).

كأس السوبر البرتغالية: لقب واحد (2003).

الدوري السعودي: لقب واحد (2026)، وفق المادة الواردة.

الجوائز الفردية والأرقام القياسية