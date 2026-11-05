كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغال

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الخميس، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، عن عمر 41 عامًا، بعد مسيرة امتدت منذ عام 2003، شهدت تحطيمه العديد من الأرقام القياسية.

وقال رونالدو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام»: «اليوم يصل مشواري مع المنتخب إلى نهايته»، مؤكدًا أنه سيتخلى عن القميص رقم 7 بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري.

ويأتي إعلان مهاجم النصر بعد أسابيع من أزمة شهدت مغادرته معسكر منتخب البرتغال، إثر خلاف مع المدرب جورجي جيسوس بسبب عدم إشراكه في إحدى مباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وخاض رونالدو 234 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها 146 هدفًا، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية والأكثر تسجيلًا للأهداف على مستوى منتخبات الرجال.