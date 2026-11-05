بعد 10 أيام من الكرة الذهبية.. بايرن يكافئ كين بعقد حتى 2029 (فيديو)

مدّد المهاجم الإنجليزي هاري كين، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عقده مع بايرن ميونيخ لموسمين إضافيين حتى صيف 2029، وفق ما أعلن بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الخميس.

ويأتي تمديد عقد كين (33 عامًا)، قائد المنتخب الإنجليزي وأفضل هداف في تاريخه (125 مباراة، 91 هدفًا)، بعد أفضل موسم في مسيرته منذ انضمامه من توتنهام إلى «دي روتن» في صيف 2023، وبعد عشرة أيام من تتويجه بالكرة الذهبية.

وقال كين في بيان للنادي: «أشعر بأنني في بيتي هنا في بايرن. عائلتي بأكملها سعيدة جدًا هنا، وكنت أرغب في البقاء، وأنا متحمس الآن للمستقبل وأريد أن أحرز المزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم».

ومنذ انضمامه إلى بايرن، فاز كين بلقب الدوري مرتين، وكذلك كأس السوبر الألمانية مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة، بعدما كان محرومًا من الألقاب الجماعية في إنجلترا رغم إحرازه عددًا من الألقاب الفردية.

وخاض 161 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 156 هدفًا، لكن مسابقة دوري أبطال أوروبا لا تزال عصية عليه، رغم بلوغه نصف النهائي مرتين في 2024 و2026، في حين تقام المباراة النهائية للمسابقة على أرضه في ملعب أليانتس أرينا بميونيخ عام 2028.

وقاد أيضًا منتخب «الأسود الثلاثة» إلى المركز الثالث في مونديال 2026.

وكان كين أغلى صفقة في تاريخ بايرن، بعدما دفع النادي نحو 100 مليون يورو (112 مليون دولار) لتوتنهام من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي.

ووصف الرئيس الفخري لبايرن، أولي هونيس، عقب نهائي الكأس أواخر مايو، بعد الفوز 3-0 على شتوتغارت بثلاثية لكين، هذه الصفقة بأنها الأفضل في تاريخ النادي.

وتجاوز كين مؤخرًا حاجز 100 هدف في الدوري الألماني مع بايرن، محققًا ذلك في وقت قياسي بعد 98 مباراة فقط. وتُوّج هدافًا للبوندسليغا في مواسمه الثلاثة الأولى (36 هدفًا في 2023-2024 و2025-2026، و26 هدفًا في 2024-2025)، كما أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي عامي 2024 و2026.

غير أن تأثيره يتجاوز الأرقام والإحصاءات وحدها، إذ يلعب دورًا محوريًا في بناء هجمات بايرن، كما يؤدي دورًا قياديًا داخل غرفة ملابس الفريق البافاري.

وأتاحت له أهدافه الـ73 في موسم 2025-2026، علمًا أنه لم يتفوق عليه في القرن الحادي والعشرين سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفوز بالكرة الذهبية قبل عشرة أيام.

ويمنحه تمديد عقده حتى عام 2029 فرصة التوجه بهدوء نحو كأس أوروبا 2028، التي ستُقام على أرضه في إنجلترا، إلى جانب إيرلندا واسكتلندا وويلز.