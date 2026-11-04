«أعيش أصعب أيام حياتي».. حارس أندورا يتحدث لأول مرة بعد وفاة ميغيل

خرج حارس مرمى نادي أندورا، خيسوس أوونو عن صمته، مؤكداً أنه يعيش «أصعب أيام» حياته، وذلك في أول تعليق له بعد وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل الذي كان قد اصطدم به بعنف أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.



وتوفي اللاعب الإسباني البالغ 30 عاماً، متأثراً بالإصابات التي تعرض لها جراء الاصطدام العنيف مع أوونو، الذي اندفع إلى وسط الملعب لإبعاد كرة هوائية، في حادثة مأساوية هزت كرة القدم الإسبانية والعالم.



وقال أوونو في بيان نشره ناديه أندورا، الأربعاء: «إنها أصعب أيام حياتي، أجد صعوبة في إيجاد الكلمات، ومن الصعب جداً عليّ استيعاب ما حدث».

وأضاف: «أشعر بألم هائل إزاء رحيل خيسوس، وأفكر فيه وفي عائلته وفي جميع الأشخاص الذين كانوا يحبونه».



وتابع: «أعلم أنه ستكون هناك الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها، وسأواجه كل ما سيأتي بكل احترام، لكن في الوقت الحالي، لا أستطيع التفكير في أي شيء آخر سوى خيسوس والألم الذي نعيشه». واختتم الحارس رسالته قائلاً: «ارقد بسلام يا خيسوس».



وكانت الشرطة الإسبانية قد فتحت تحقيقاً بشأن الواقعة تحت إشراف قضائي، من دون توضيح ما إذا كان التحقيق يستهدف أوونو بشكل مباشر.

وبحسب تقارير، قد يواجه أوونو عقوبة رياضية قاسية، كما قد يمثل أمام القضاء بتهمة «القتل غير العمد نتيجة الإهمال».