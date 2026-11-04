نادال مرشح للانضمام إلى إدارة ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لإضافة اسم لامع من خارج عالم كرة القدم إلى مجلس إدارته، بعدما أعلن، اليوم الأربعاء، عزمه عرض تعيين أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال عضواً في المجلس على الجمعية العمومية للأعضاء للتصديق عليه.

ويعتبر نادال «40 عاماً»، المتوج بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، عضواً فخرياً في النادي منذ عام 2011، كما تربطه علاقة قوية بفلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد.



وقال النادي في بيان: «يمثل انضمام شخصية بمكانة رافائيل نادال الرياضية والإنسانية مصدر فخر كبير لريال مدريد ولكل جماهيره».

واستعرض ريال مدريد جانباً من المسيرة الاستثنائية لنادال، التي شهدت حصوله على 92 لقباً في منافسات الفردي، إضافة إلى ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين وخمسة ألقاب في كأس ديفيز مع إسبانيا، فضلاً عن اعتلائه صدارة التصنيف العالمي.



وأكد النادي أن ما يميز نادال لا يقتصر على إنجازاته الرياضية، بل يمتد إلى القيم التي جسدها طوال مسيرته، مثل التواضع واحترام المنافسين والالتزام بالعمل الخيري، وهي قيم يرى ريال مدريد أنها تتوافق مع هويته ومبادئه.

وجاء ⁠في البيان: «تشكل هذه القيم جزءاً أصيلاً من هوية ريال مدريد، وقد جسدها رافائيل نادال ودافع عنها طوال مسيرته الرياضية».



من جهته، رحب نادال بهذه ⁠الخطوة، وكتب عبر ⁠حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وأعضاء مجلس الإدارة على دعوتهم للانضمام إلى مجلس إدارة ريال مدريد». وأضاف: «قبلت هذه ⁠الدعوة بحماس كبير، وأتطلع إلى التعلم والمساهمة بكل ما أستطيع».



وينظر إلى نادال، الذي أسدل الستار على مسيرته الاحترافية في نوفمبر 2024، باعتباره أحد الأسماء المرشحة مستقبلاً لخلافة فلورنتينو بيريز في رئاسة النادي، رغم أنه قلل مراراً من أهمية هذه التكهنات.

وكان بيريز «79 عاماً» قد فاز في يونيو الماضي بولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، وذلك بعد أول انتخابات رئاسية تنافسية يشهدها ريال مدريد منذ نحو عقدين.



وحصل منافسه إنريكي ريكيلمي على تأييد أكثر من ثلث الأعضاء المشاركين في التصويت، بعدما خاض حملته الانتخابية معارضاً خطط استقطاب استثمارات خارجية إلى النادي المملوك لأعضائه.