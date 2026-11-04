ألعاب نارية تهدد مروحية عسكرية فوق ملعب لومين فيلد الأمريكي

شهد ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل الأمريكية لحظات من الرعب، بعدما كادت ألعاب نارية أن تصيب مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك، خلال الاستعراض الجوي الذي سبق مباراة سياتل سي هوكس وشيكاغو بيرز، ضمن منافسات دوري كرة القدم الأمريكية.



وحلقت ثلاث مروحيات تابعة للجيش الأمريكي في تشكيل جوي فوق الملعب، وسط تفاعل الجماهير، قبل أن تنطلق الألعاب النارية بالقرب من الشاشة العملاقة في الاستاد، لتنفجر بعض المقذوفات في محيط المروحية الأخيرة، في مشهد أثار الذعر والدهشة بين نحو 70 ألف متفرج.



وأظهرت مقاطع مصورة لحظة انفجار الألعاب النارية بالقرب من المروحية، وسط أصوات دهشة وقلق من المدرجات، في حين واصلت الطائرة تحليقها بصورة طبيعية، دون أن تتعرض لأي أضرار، بحسب ما أظهرته اللقطات المتداولة.



وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف أحد المشجعين ما حدث بأنه أسوأ لحظة يمكن أن يعيشها المسؤول عن تنظيم الاستعراض، في حين أبدى آخرون تعاطفهم مع طاقم المروحية، متسائلين عن حجم الخطر الذي تعرضوا له خلال التحليق.



وفي المقابل، قلل بعض المتابعين من خطورة الحادث، مشيرين إلى أن مروحيات بلاك هوك العسكرية مصممة لتحمل إطلاق الأسلحة النارية الخفيفة، وإن كان ذلك لم يمنع من إثارة المخاوف بشأن توقيت إطلاق الألعاب النارية وقربها من الطائرة.



وليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها الألعاب النارية بموقف خطِر خلال مباريات الدوري، إذ شهد الموسم الماضي حادثة مماثلة عندما سقطت إحدى الألعاب النارية داخل أرضية الملعب، قبل مباراة نيو إنجلاند باتريوتس وبالتيمور رافينز، ما تسبب في حالة من الفوضى.



وتعد التحليقات الجوية للمروحيات العسكرية جزءاً من الفعاليات المصاحبة للمباريات الكبرى على ملعب لومين فيلد، حيث اعتادت الجماهير مشاهدة هذه الاستعراضات قبل انطلاق المواجهات.



وعلى الصعيد الرياضي، لم تكن المروحيات العسكرية فأل خير على سي هوكس، الذي خسر أمام شيكاغو بيرز بنتيجة 17-34، ليتراجع سجله إلى أربع انتصارات مقابل أربع هزائم، ويبتعد عن مراكز التأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر بطاقة «وايلد كارد»، في حين يستعد لمواجهة أريزونا كاردينالز، صاحب سجل 3 انتصارات و5 هزائم، الأحد المقبل.