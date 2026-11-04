بعد إصابته في العضلة الخلفية.. تعرف إلى المباريات التي قد يغيب عنها رودري

تأكد غياب الإسباني رودريجو هيرنانديز، لاعب وسط برشلونة، عن مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وسط احتمالات بامتداد غيابه حتى ديسمبر المقبل.

وأعلن برشلونة، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها رودري كشفت عن إصابة طفيفة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى، دون تحديد موعد رسمي لعودته إلى الملاعب.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة أستون فيلا الإنجليزي، التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب «كامب نو»، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليغادر الملعب بين الشوطين بعد شعوره بآلام عضلية.

وقرر المدرب الألماني هانز فليك استبدال رودري والدفع بمارك بيرنال مع بداية الشوط الثاني، تجنبًا لتفاقم الإصابة، قبل أن يخضع اللاعب للفحوصات التي حسمت غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد المقررة يوم الأحد 8 نوفمبر على ملعب «ميتروبوليتانو».

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن فترة غياب رودري قد تمتد حتى ديسمبر المقبل، ما يهدد مشاركته في عدد من المباريات التي تنتظر برشلونة خلال نوفمبر، عقب فترة التوقف الدولي.

وتشمل المواجهات التي قد يغيب عنها اللاعب مباريات فياريال وديبورتيفو لاكورونيا وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة نادي صباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رودري أساسيًا في 11 مباراة من أصل 14 مواجهة رسمية خاضها الفريق هذا الموسم، وشكل ثنائيًا مع بيدري في 10 مباريات، مقابل مباراة واحدة بجوار جافي أمام ريال بيتيس.