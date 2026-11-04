ويستهام يستعين بمدرب حقق الصعود للدوري الإنجليزي 3 مرات

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، تعيين سكوت باركر مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لنونو إسبيريتو سانتو، الذي أُقيل من منصبه.

وأُقيل نونو، الثلاثاء، بعد 13 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، علمًا بأن الفريق هبط من الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وذكر ويستهام أن باركر (46 عامًا) حصل على عقد لمدة عامين ونصف العام، وسبق له خوض 129 مباراة بقميص النادي خلال الفترة بين عامي 2007 و2011.

وقال باركر للموقع الرسمي للنادي: «إن تولي هذا الدور والعودة إلى نادٍ يعني الكثير لي ولعائلتي يمثل لحظة فخر كبيرة بالنسبة لي. لدي ذكريات جميلة للغاية عن فترتي هنا، فقد كانت أربع سنوات قدمت خلالها، على الأرجح، أفضل كرة قدم في مسيرتي».