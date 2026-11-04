برشلونة مهدد بفقدان رودري في قمة أتلتيكو مدريد

يواجه برشلونة احتمال غياب لاعب وسطه رودري عن المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة أستون فيلا الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ما أثار قلق المدرب الألماني هانز فليك.

واضطر فليك إلى استبدال رودري بين شوطي المباراة، بعدما شعر اللاعب بآلام عضلية في ساقه اليمنى، ليدفع باللاعب الشاب مارك بيرنال بدلًا منه مع بداية الشوط الثاني، في إجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة.

ويخضع اللاعب الإسباني لفحوصات طبية في المدينة الرياضية لبرشلونة، لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، وحسم موقفه من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد.

وأوضح فليك، عقب المباراة، أن رودري شعر ببعض الانزعاج العضلي، مؤكدًا ضرورة انتظار نتائج الفحوصات الطبية لمعرفة تفاصيل حالته، قبل تحديد إمكانية عودته إلى التدريبات والمباريات.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم 8 نوفمبر الجاري على ملعب «ميتروبوليتانو»، في مباراة مهمة ضمن منافسات الدوري الإسباني، وسط ترقب الجهاز الفني لموقف رودري، الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في خط الوسط.

ويحرص الجهاز الفني على عدم المجازفة بمشاركة اللاعب قبل التأكد من تعافيه، خاصة في ظل أهمية المواجهة المقبلة وضغط المباريات خلال المرحلة الحالية من الموسم.

وشارك رودري أساسيًا في 11 مباراة من أصل 14 مواجهة رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم، ولعب إلى جانب بيدري في 10 مباريات، بينما شارك بجوار جافي في مباراة واحدة أمام ريال بيتيس.