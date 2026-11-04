بسبب تصويته في الكرة الذهبية.. صحفي إسباني يتعرض لتهديدات بالقتل

تعرض الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز لتهديدات بالقتل وإساءات حادة، عقب الكشف عن اختياراته في التصويت لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، بعدما منح المركز الأول للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، على حساب لامين يامال، نجم برشلونة.

واختار الصحفي، وهو أحد أبرز مسؤولي صحيفة «آس»، الفرنسي كيليان مبابي في المركز الأول، والإسباني لامين يامال ثانيًا، والإنجليزي هاري كين ثالثًا، في تصويته لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وأثار ترتيب الصحفي الإسباني موجة من الانتقادات الغاضبة بين عدد من جماهير برشلونة والمقربين من يامال، الذين اعترضوا على تفضيله مبابي، معتبرين أن لاعب برشلونة كان الأحق بالحصول على المركز الأول.

وأكد دياز، خلال ظهوره في برنامج «إل تشيرينغيتو» الإسباني، أنه تلقى تهديدات صريحة بالقتل، إلى جانب رسائل مسيئة، بسبب اختياراته في التصويت، مشيرًا إلى أن ردود الفعل تجاوزت حدود الاختلاف الرياضي ووصلت إلى تهديد سلامته الشخصية.

ودافع الصحفي الإسباني عن اختياراته، موضحًا أن تصويته لمبابي جاء استنادًا إلى المعايير الفنية والأرقام التي حققها اللاعب خلال الموسم الماضي، وليس بدافع الانتماء إلى نادٍ معين أو تفضيل لاعب بسبب جنسيته.

وشدد دياز على أن التصويت في الجوائز الفردية يجب أن يستند إلى القناعة الفنية لكل صحفي، بعيدًا عن الاعتبارات العاطفية أو المجاملات المرتبطة بالانتماءات الوطنية والأندية.