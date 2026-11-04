الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختتم الملتقى القانوني لتعزيز الحوكمة الرشيدة

اختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملتقى القانوني 2026، الذي استضافه بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 3 و4 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة في الاتحاد ولجنته القانونية، إلى جانب خبراء ومتحدثين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ومتخصصين في القانون الرياضي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة في كرة القدم الآسيوية.

وأكد داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في البيان الصادر الأربعاء على الموقع الرسمي للاتحاد، أهمية ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة لحماية مصداقية كرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن التطبيق العادل للوائح، واتخاذ القرارات بنزاهة، والإدارة المسؤولة للمسابقات، يعزز ثقة الجماهير ويحافظ على مصداقية اللعبة، مع ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في كرة القدم الحديثة.

وشهد اليوم الأول من الملتقى استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بالقضايا الانضباطية والتشريعات المنظمة لكرة القدم، من خلال عروض قدمها الفريق القانوني للاتحاد الآسيوي، تناولت عددًا من الموضوعات، من بينها التمييز، وأهلية المشاركة وفق النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض أحدث السوابق القضائية العالمية في القضايا الانضباطية، بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومتخصصين في القانون الرياضي.

وتضمن البرنامج عرضًا قدمته المستشارة العلمية بمحكمة التحكيم الرياضي إيمان العربي، حول أبرز المبادئ المستخلصة من اجتهادات المحكمة، فيما استعرضت بريانا كوين، الشريكة في شركة «بيرد آند بيرد»، أبرز التطورات المرتقبة في اللوائح المنظمة لمكافحة المنشطات.

واختُتمت جلسات اليوم الأول بعرض تناول التطورات التجارية والتكنولوجية المتسارعة في كرة القدم، والتحديات القانونية المرتبطة بها.

وركز اليوم الثاني من الملتقى على تنامي مسؤوليات المختصين القانونيين في ظل التطورات المرتبطة بالحوكمة والجوانب التجارية والتقنية، حيث استعرض ماركو فيليغر، مؤسس ومدير شركة «إم في سبورتس كونسلتينغ»، رؤيته حول حوكمة الرياضة، فيما تناول أندرياس كرانيش، النائب التنفيذي للرئيس لخدمات النزاهة والشؤون التنظيمية في شركة «سبورترادار»، التحديات التي تفرضها أسواق المراهنات والتوقعات الرياضية على المؤسسات الرياضية.

وناقش المشاركون الجوانب القانونية المرتبطة بالأنشطة التجارية والفعاليات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى قضايا حماية البيانات في المؤسسات الرياضية، فيما اختُتم الملتقى بجلسة نقاشية أتاحت للمشاركين استعراض أبرز محاوره ونتائجه.

وأكد أندرو ميرسر، المستشار العام ومدير الشؤون القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الخبرات المشتركة للمختصين القانونيين والهيئات القضائية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة في كرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة وتعزيز التعاون يسهمان في تطوير الإطار القانوني للاتحاد ومواجهة التحديات المستجدة، وتمكين مختلف الأطراف المعنية من مواكبة المتطلبات المتغيرة للعبة.