«مدمر نفسيًا».. تفاصيل انهيار حارس أندورا بعد وفاة مهاجم تينيريفي

يعيش خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا الإسباني، حالة نفسية صعبة بعد وفاة خيسوس دي ميجيل، مهاجم تينيريفي، متأثرًا بإصابة خطيرة تعرض لها إثر اصطدام بين اللاعبين خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ونقلًا عن تقارير إعلامية إسبانية، فإن أوونو دخل في حالة من الانهيار عقب الحادث، وشوهد داخل غرفة الملابس وهو يبكي ويدعو بالشفاء لمهاجم تينيريفي، قبل الإعلان عن وفاته لاحقًا في المستشفى.

ووقعت الحادثة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما انطلق دي ميجيل خلف كرة طويلة، ليخرج أوونو من منطقة جزائه في محاولة لإبعادها، لكنه اصطدم بالمهاجم بقوة، ما أدى إلى سقوط الأخير فاقدًا للوعي.

وتدخل الطاقم الطبي بصورة عاجلة لإسعاف اللاعب بعد تعرضه لتوقف في القلب والتنفس، فيما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الحارس، قبل الاتفاق على عدم استكمال الدقائق المتبقية من اللقاء، الذي كانت نتيجته تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق.

ونُقل دي ميجيل إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج داخل وحدة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويعلن تينيريفي وفاته يوم الثلاثاء عن عمر 30 عامًا.

وأوضحت التقارير أن أوونو ظل يتابع الحالة الصحية للمهاجم من خلال الجهاز الطبي ومسؤولي أندورا، وأبدى رغبته في التواصل مع اللاعب وأسرته لتقديم اعتذار شخصي، قبل أن يتلقى خبر وفاته.

وتعرض الحارس لهتافات مسيئة من بعض الجماهير عقب الحادث، إلى جانب رسائل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى إغلاق حساباته والابتعاد عن المنصات الرقمية في ظل الضغوط المتزايدة.

ويبلغ أوونو 25 عامًا، ويمثل منتخب غينيا الاستوائية، وسبق له اللعب ضمن الفئات السنية لريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس، قبل انتقاله إلى أندورا في صيف 2025.

وبحسب التقرير، باشرت السلطات الإسبانية إجراءات التحقيق في ملابسات الحادث، بما يشمل تفاصيل الاصطدام وسرعة التدخل الطبي والإجراءات الإسعافية التي اتخذت داخل الملعب.