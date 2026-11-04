حكيمي: صفقة ميسي حرمت باريس سان جيرمان من متعة كرة القدم

كشف الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عن التأثير الذي أحدثه انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق عام 2021، مؤكدًا أن الصفقة غيرت مشروع النادي وأسلوب لعبه، وجعلت كرة القدم أقل متعة بالنسبة إليه.

وأوضح حكيمي أن لاعبي باريس سان جيرمان لم يكونوا على علم مسبق بقدوم ميسي، وأن وصوله أحدث تحولًا كبيرًا في طريقة لعب الفريق.

وقال حكيمي: «لم نكن نعلم بقدومه في ذلك الوقت، وفي اللحظة التي وصل فيها، تغير مشروع الفريق كليًا، ولم نعد نلعب بأسلوب ممتع بعد ذلك».

وأوضح اللاعب المغربي أن التغييرات الفنية التي أعقبت انضمام ميسي أثرت في دوره داخل الملعب، بعدما أصبح مطالبًا بأداء واجبات مختلفة عن تلك التي اعتاد عليها، خاصة في الجانب الهجومي.

وأضاف: «شعرت بأنني لاعب أصغر داخل أرضية الملعب، وكان الأمر معقدًا وصعبًا جدًا من الناحية الذهنية».

وكان حكيمي قد انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي خلال صيف 2021، قبل أن يتعاقد النادي الفرنسي مع ميسي بعد نحو شهر واحد، عقب رحيله عن برشلونة.

وأدى وجود ميسي ضمن الخط الهجومي للفريق، إلى جانب نجوم آخرين، إلى تغييرات في التوازن التكتيكي وأدوار بعض اللاعبين، ومن بينهم حكيمي، الذي اعتاد التقدم من الجهة اليمنى والمساهمة في بناء الهجمات.