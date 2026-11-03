حقق حلمه بعد 12 عامًا.. نهاية حزينة لمهاجم تينيريفي أمام أعين أسرته

تحولت قصة خيسوس دي ميجيل، مهاجم تينيريفي الإسباني، من حلم طفولة تحقق بعد سنوات طويلة إلى مأساة، بعدما توفي عن عمر 30 عامًا، متأثرًا بإصابة خطيرة تعرض لها خلال مواجهة أندورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بينما كانت زوجته وطفلته حاضرتين في المدرجات لحظة وقوع الحادث.

وفارق دي ميجيل الحياة يوم الثلاثاء داخل مستشفى جامعة «نويسترا سينيورا دي لا كانديلاريا»، بعدما خضع للعلاج في العناية المركزة منذ الإثنين، إثر اصطدام قوي مع خيسوس أوونو، حارس أندورا، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «هليودورو رودريجيز لوبيز».

وكانت زوجته ماريا وابنتهما كارلا، البالغة من العمر عامًا وأربعة أشهر، تتابعان المباراة من المدرجات، قبل أن تتحول اللحظات إلى مأساة انتهت بوفاة اللاعب في المستشفى.

بدأت علاقة دي ميجيل بتينيريفي عندما كان يبلغ 16 عامًا، إذ كتب عبر «تويتر» أن والديه سيسمحان له بالسفر إلى الجزيرة إذا نجح في جميع مواده الدراسية، قبل أن يتحقق حلمه بعد 12 عامًا، وتحديدًا في 8 يوليو 2025، عندما انضم إلى النادي لاعبًا محترفًا.

واستعاد تينيريفي تلك التغريدة خلال فيديو تقديم اللاعب، الذي قال فيه: «هذه المرة لن تكون الرحلة من أجل الصيف فقط»، في إشارة إلى تحقيق حلمه بارتداء قميص الفريق.

وُلد دي ميجيل في مدريد يوم 21 سبتمبر 1996، وبدأ مسيرته في ناشئي ليجانيس، قبل أن يتنقل بين عدة أندية إسبانية، أبرزها فوينلابرادا وإنترناسيونال مدريد ونافالكارنيرو ويونيونيستاس وكاستيون.

وشكل كاستيون محطة مهمة في مسيرته، بعدما سجل 16 هدفًا وصنع 5 أهداف خلال موسم 2023-2024، ليساهم في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، قبل انتقاله إلى تينيريفي في صيف 2025.

وقدم بداية قوية مع تينيريفي، مسجلًا 6 أهداف في أول 5 مباريات رسمية، قبل أن ينهي موسم 2025-2026 برصيد 11 هدفًا خلال 30 مباراة، ويساهم في صعود الفريق إلى الدرجة الثانية.

ورغم امتلاكه فرصة للانتقال إلى ريال سرقسطة خلال الصيف، فضل البقاء مع تينيريفي والقتال من أجل مكانه، ليواصل الدفاع عن قميص النادي الذي حلم بالانضمام إليه منذ طفولته، قبل أن تنتهي رحلته بصورة مأساوية.