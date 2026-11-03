حارس أندورا يعيش ضغوطًا قاسية بعد وفاة لاعب تينيريفي

يواجه خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا الإسباني، ضغوطًا نفسية وجماهيرية قاسية عقب وفاة خيسوس دي ميجيل، مهاجم تينيريفي، متأثرًا بإصابة خطيرة تعرض لها إثر اصطدام بين اللاعبين خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ووقعت الحادثة عندما خرج أوونو من مرماه لمحاولة التعامل مع إحدى الكرات، ليصطدم بقوة بمهاجم تينيريفي، الذي تعرض لإصابة خطيرة انتهت بوفاته، وتابع الحارس تطورات حالته الصحية منذ وقوع الاصطدام.

وكشف الصحفي إيفان ألفاريز، خلال برنامج «إل بارتيدازو» عبر إذاعة «كوبي» الإسبانية، أن الحادث أثار حالة من القلق الشديد داخل غرفة ملابس أندورا، مؤكدًا أن النادي يرى أن حارسه لم يتعمد إيذاء اللاعب، وأن الاصطدام وقع خلال مجريات المباراة دون قصد.

وتعرض أوونو لهتافات مسيئة من بعض الجماهير في ملعب «هليودورو رودريجيز لوبيز»، وصلت إلى وصفه بـ«القاتل»، في ظل حالة الغضب والحزن التي أعقبت الحادث.

كما أغلق الحارس حسابه الشخصي على «إنستغرام» بعد تلقيه رسائل عديدة مرتبطة بالواقعة، بينما ظل يتابع الحالة الصحية لدي ميجيل قبل وفاته، من خلال إداري الفريق والجهاز الطبي لنادي أندورا.

وأوضحت إذاعة «كوبي» أن أوونو يرغب في التواصل بصورة شخصية مع عائلة اللاعب الراحل أو أحد المقربين منه، لتقديم اعتذاره والتعبير عن حزنه وأسفه لما حدث خلال المباراة.

ويفضل الحارس أن يجري هذا التواصل بعيدًا عن وسائل الإعلام، وفي الموعد الذي تراه أسرة دي ميجيل مناسبًا، قبل إصدار أي تصريحات علنية بشأن الحادث.