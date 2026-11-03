الدوري الإنجليزي يتجنب غياب نجومه بعد تأجيل كأس آسيا

تقرر تأجيل نهائيات كأس آسيا 2027، التي كانت مقررة في المملكة العربية السعودية بعد أقل من شهرين، إلى نهاية العام المقبل، في ضوء الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من تحديات أمنية ولوجستية واضطرابات في حركة السفر، وفق ما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان من المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخباً، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي إعادة جدولة المنافسات لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن ترفع المواعيد الجديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على الموافقة الرسمية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة الظروف الاستثنائية المرتبطة بالتطورات الإقليمية، وما تفرضه من تعقيدات لوجستية كبيرة واضطرابات في حركة التنقل والسفر، الأمر الذي جعل إقامة البطولة في موعدها الأصلي أمراً بالغ الصعوبة، مؤكداً أن سلامة جميع المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير والشركاء تمثل أولوية في تنظيم الحدث القاري.

ويمنح قرار التأجيل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دفعة مهمة، بعدما جنبها احتمال فقدان عدد من لاعبيها الدوليين الآسيويين خلال فترة حاسمة من الموسم، إذ كان من المنتظر أن يغيب بعضهم لمدة تصل إلى شهر كامل، حال وصول منتخباتهم إلى المباراة النهائية.

وكان المنتخب الياباني مرشحاً لاستدعاء عشرة لاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي، من بينهم حارس أستون فيلا، زيون سوزوكي، الذي حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات هذا الموسم، ما كان سيضع فريقه أمام احتمال فقدانه في خمس مباريات بالدوري، إلى جانب آخر مباراتين له في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وكان كريستال بالاس مهدداً أيضاً بغياب اليابانيين تاكيهيرو تومياسو، ودايتشي كامادا الذي شارك أساسياً في المباريات التسع الأولى للفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما كان إيبسويتش تاون مرشحاً لفقدان خدمات دايزن مايدا، الذي خاض عشر مباريات، وكان برايتون ينتظر احتمال استدعاء كاورو ميتوما، رغم ابتعاده حالياً عن الملاعب بسبب الإصابة.

كما كان مانشستر سيتي مهدداً بغياب مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، ضمن قائمة اللاعبين الآسيويين الذين كان من الممكن أن تتأثر مشاركتهم مع أنديتهم خلال فترة إقامة البطولة.

ويأتي التأجيل للمرة الثانية على التوالي، بعدما شهدت النسخة السابقة، التي أقيمت في قطر عام 2024، تأجيلاً من موعدها الأصلي في 2023 بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وبذلك، يمنح تأجيل كأس آسيا 2027، الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها أندية الدوري الإنجليزي، فرصة للاحتفاظ بلاعبيها الآسيويين خلال النصف الأول من الموسم، مع ترحيل التحديات المرتبطة باستدعاء اللاعبين الدوليين إلى الموعد الجديد للبطولة، في انتظار اعتماد الجدول رسمياً من «فيفا».