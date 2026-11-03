ويستهام يطيح بنونو سانتو

قرر نادي ويستهام يونايتد إقالة مديره الفني نونو إسبيريتو سانتو، الثلاثاء، وذلك بعد 13 مباراة فقط من انطلاق مشوار الفريق في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم «تشامبيونشيب»، حيث يسعى النادي اللندني للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ويستهام، الذي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عام 2023 وهبط من الدوري الممتاز في الموسم الماضي، المركز الثامن حاليًا في ترتيب دوري الدرجة الأولى، الذي يضم 24 فريقًا، وذلك عقب تعرضه لهزيمتين متتاليتين على أرضه أمام ساوثهامبتون وويست بروميتش ألبيون.

وذكر ويستهام في بيان: «بعد مراجعة شاملة لبداية الموسم في دوري الدرجة الأولى، ارتأى مجلس الإدارة أن التغيير ضروري في هذا التوقيت، لضمان بقاء أهداف النادي وتوقعاته على المسار الصحيح».

وتم تكليف ثلاثة مدربين، من بينهم مارك نوبل، أحد أساطير النادي، بتولي مسؤولية الفريق الأول، وذلك قبل المباراة المقررة غدًا الأربعاء أمام كارديف سيتي في العاصمة الويلزية.

وقضى نونو 13 شهرًا في منصبه، بعدما تولى المسؤولية خلفًا لجراهام بوتر في النادي الذي كان يُعرف سابقًا بتمسكه بمدربيه، لكنه أقال ثلاثة مديرين فنيين منذ رحيل المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس، الذي قاد الفريق الملقب بـ«المطارق» للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي عام 2023، قبل رحيله في 2024.

وسبق لنونو أن تولى تدريب أندية وولفرهامبتون وتوتنهام ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وناديي بورتو وريو آفي في موطنه البرتغال، بالإضافة إلى نادي فالنسيا الإسباني والاتحاد السعودي.