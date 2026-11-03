مأساة في ملاعب إسبانيا.. وفاة مهاجم تينيريفي عن 30 عامًا (فيديو)

توفي خيسوس دي ميغل، مهاجم تينيريفي، الثلاثاء، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى إثر اصطدام عنيف مع حارس مرمى الفريق المنافس خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، وفق ما أفاد النادي الإسباني.

وجاء في بيان صادر عن تينيريفي: «بقلوب يعتصرها الألم، وفي حالة من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي سي دي تينيريفي الوفاة المأساوية للاعبه خيسوس دي ميغل، صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة».

وكان المهاجم، البالغ من العمر 30 عامًا، قد تعرض لاصطدام مع خيسوس أوونو، حارس مرمى نادي أندورا، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته في البداية بأنها «مستقرة، رغم خطورتها».