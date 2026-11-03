رغم رفض الأندية المتوقع.. نجما إسبانيا يتحديان بعضهما بالملاكمة

قبل الإسباني أليكس باينا تحديًا من مواطنه مارك كوكوريلا لخوض نزال في الملاكمة، رغم توقعه رفض الناديين السماح لهما بالمشاركة في مواجهة قد تعرضهما للإصابة، في واقعة طريفة بين لاعبين تجمعهما صداقة قوية داخل منتخب إسبانيا.

التحدي بدأ عندما سئل كوكوريلا عن اللاعب الذي يرغب في مواجهته خلال حدث «لا فيلادا ديل أنيو»، وهو عرض ترفيهي لملاكمة الهواة ينظمه صانع المحتوى الإسباني إيباي يانوس، ليختار زميله باينا.

وقال كوكوريلا مازحًا عن سبب اختياره: «إنه صديقي، لكنه الشخص الذي يخرج أسوأ ما في داخلي، لذلك سأهزمه».

ورد باينا على التحدي بعدما شاهد مقطع فيديو نشره إيباي يانوس، مؤكدًا استعداده لمواجهة كوكوريلا، وقال: «نعم، هذا حقيقي.. لقد اكتشفت الأمر من خلال الفيديو، وسأهزمه.. لقد قلت له: حدد المكان والزمان واليوم».

واعترف باينا بأن إقامة النزال تواجه عقبة تتعلق بموافقة الأندية، التي لن تسمح للاعبيها بممارسة رياضة قتالية مثل الملاكمة، بسبب احتمالات التعرض لإصابات قد تؤثر في مشاركتهما بالمباريات.

وأضاف اللاعب بروح الدعابة: «لن يسمح لنا النادي بذلك، لكنني أعتقد أننا كنا سنفعلها على أي حال، وكنا سنحضر إلى التدريبات في اليوم التالي بعين متورمة».

وترتبط علاقة صداقة قوية بين باينا وكوكوريلا، نشأت خلال مشاركتهما في معسكرات منتخب إسبانيا.