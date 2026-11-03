هدف فيران توريس في نهائي المونديال ينقذ حياة مشجع إسباني

ساهم الهدف الذي سجله فيران توريس، نجم منتخب إسبانيا، في شباك الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم 2026، في اكتشاف إصابة مشجع إسباني بمرض السرطان، بعدما فقد صوته نتيجة احتفاله الشديد بالهدف، قبل أن تكشف الفحوص الطبية وجود ورم خبيث في أحد أحباله الصوتية.

ونقلًا عن تصريحات أدلى بها المشجع خوسيه أنطونيو سواريز لإحدى الصحف المحلية الإسبانية، أن الواقعة بدأت خلال متابعته المباراة النهائية، عندما احتفل بصوت مرتفع بهدف توريس، الذي منح المنتخب الإسباني الفوز باللقب العالمي.

وقال سواريز، الذي يعيش في مدينة لاكورونيا الإسبانية: «كانت فرحة عارمة، وأعترف أنني ضغطت على حنجرتي كثيرًا لأنني أردت إغاظة جيراني الذين كانوا يتابعون المباراة بتأخير زمني بسيط».

واستمر فقدان الصوت لدى المشجع الإسباني عدة أيام بعد انتهاء البطولة، حتى أصبح يجد صعوبة كبيرة في التحدث مع أفراد أسرته، بعدما اعتقد في البداية أن المشكلة مرتبطة بالصراخ الشديد أثناء الاحتفال.

ودفع استمرار الأعراض نجله إلى الإلحاح عليه لزيارة الطبيب، ليقرر الخضوع لفحص طبي كشف وجود ورم خبيث في الحبل الصوتي الأيسر، وهو ما استدعى التدخل الجراحي لعلاجه.

وخضع سواريز لعملية جراحية ناجحة، أكد بعدها أنه يتمتع بصحة جيدة، معربًا عن امتنانه للمصادفة التي قادته إلى اكتشاف المرض، وللفريق الطبي الذي تولى علاجه.

وقال المشجع الإسباني: «بفضل هدف فيران توريس اكتشفوا السرطان، أنا مدين له وللطاقم الطبي الذي تعامل مع حالتي باحترافية عالية».

وسجل فيران توريس هدف الفوز على الأرجنتين في الدقيقة 106 من المباراة النهائية لكأس العالم 2026، ليقود إسبانيا إلى التتويج بلقبها العالمي الثاني، بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب أفريقيا 2010.