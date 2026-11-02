مبابي يحقق العلامة الكاملة أمام 24 ناديًا في الليغا

حقق الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رقمًا مميزًا في الدوري الإسباني، بعدما نجح في التسجيل أمام جميع الأندية الـ24 التي واجهها منذ انضمامه إلى الفريق الملكي، ليواصل تألقه التهديفي دون أن يفلت أي منافس من هز شباكه، سواء من الفرق الكبرى أو الأندية الصاعدة حديثًا.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن راسينغ سانتاندير أصبح الفريق رقم 24 الذي يستقبل أهدافًا من مبابي في الليغا، بعدما سجل المهاجم الفرنسي خلال زيارته الأولى إلى ملعب «إل ساردينيرو»، وساهم في فوز ريال مدريد، ليحافظ على سجله الكامل أمام منافسيه في المسابقة.

وينتظر مبابي مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا، الذي لم يسبق له اللعب أمامه في الدوري الإسباني، خلال الفترة القريبة من أعياد الميلاد، بحثًا عن إضافة فريق جديد إلى قائمة الأندية التي نجح في التسجيل بشباكها.

ولم يقتصر دور مبابي أمام راسينغ سانتاندير على تسجيل هدف من ركلة جزاء، إذ كاد يضيف هدفًا آخر في الدقيقة 60 بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة، كما بدأ الهجمة التي انتهت بالهدف الثاني لريال مدريد، الذي سجله الإنجليزي جود بيلينغهام بعد تمريرة حاسمة من التركي أردا غولر.

وقدم المهاجم الفرنسي أداءً مميزًا على مستوى صناعة اللعب والمشاركة الدفاعية، بعدما بلغت دقة تمريراته 94%، وصنع أربع فرص محققة للتسجيل، إلى جانب استعادة الكرة ثلاث مرات، وهو ما دفع مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو إلى الإشادة بأدائه، خصوصًا الضغط العالي الذي مارسه خلال المباراة.

ورفع مبابي رصيده إلى 101 هدف خلال 117 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، بعدما دخل موسمه الثالث مع الفريق، الذي توج معه بلقبي كأس الإنتركونتيننتال وكأس السوبر الأوروبي، دون أن ينجح حتى الآن في حصد لقب الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وجاء استمرار تألق مبابي بعدما خسر سباق الكرة الذهبية 2026 بفارق 28 نقطة فقط، إلى جانب الأزمة الإعلامية الأخيرة التي ارتبطت به في الصين، لكنه حافظ على مستواه التهديفي خلال المباريات التالية.

وبلغ رصيد المهاجم الفرنسي 68 هدفًا في الدوري الإسباني منذ انضمامه إلى ريال مدريد، ليحتل صدارة قائمة الهدافين خلال تلك الفترة، متقدمًا على البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة.

وسجل مبابي 15 هدفًا في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، منها 11 هدفًا في الدوري الإسباني، ليواصل ملاحقة رافينيا، متصدر ترتيب هدافي الليغا برصيد 15 هدفًا.

وغاب المهاجم الفرنسي عن التسجيل في أربع مباريات فقط من أصل 14 مباراة خاضها هذا الموسم، بمعدل هدف كل 83 دقيقة تقريبًا، بينما يسهم في هدف بالتسجيل أو الصناعة كل 69 دقيقة.

وامتد تألق مبابي إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما هز شباك إنتر ميلان وروما ولايبزيغ، فيما سجل سبعة أهداف خلال آخر خمس مباريات خاضها مع ريال مدريد، ليواصل تعزيز أرقامه الفردية في انتظار تحقيق المزيد من الألقاب الجماعية.