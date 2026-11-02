قائمة أكثر 10 لاعبين صناعة للفرص في أوروبا

تصدر الفرنسي مايكل أوليز، نجم بايرن ميونخ الألماني، قائمة أكثر 10 لاعبين تقديمًا للتمريرات المفتاحية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال موسم 2026-2027، متفوقًا على الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، والتركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، فيما شهد الترتيب حضور أسماء بارزة، بينها الإنجليزي جود بيلينغهام والبلجيكي كيفين دي بروين.

ونقلًا عن إحصائيات شبكة «بوب فوت»، فإن أوليز احتل المركز الأول بعدما قدم 59 تمريرة مفتاحية خلال 17 مباراة، بمتوسط 3.47 تمريرة في المباراة الواحدة، ليتقدم على أبرز صناع الفرص في الملاعب الأوروبية.

وجاء لامين يامال في المركز الثاني برصيد 56 تمريرة مفتاحية خلال 18 مباراة، بمعدل 3.11 تمريرة في المباراة، بينما حل أردا غولر ثالثًا بعدما سجل 52 تمريرة مفتاحية في 16 مباراة، بمتوسط 3.25 تمريرة لكل لقاء.

واحتل الفرنسي فلوريان توفان، لاعب لانس، المركز الرابع برصيد 46 تمريرة مفتاحية خلال 13 مباراة، بمعدل 3.54 تمريرة في اللقاء، وهو الرصيد والمتوسط نفسيهما اللذان سجلهما الألماني ديفيد راوم، لاعب لايبزيغ، صاحب المركز الخامس.

وحل النرويجي مارتن أوديغارد، قائد أرسنال، في المركز السادس بعدما قدم 44 تمريرة مفتاحية خلال 19 مباراة، بمتوسط 2.32 تمريرة، يليه الألماني باسكال غروس، لاعب برايتون، في المركز السابع برصيد 43 تمريرة خلال 13 مباراة، بمعدل 3.31 تمريرة.

وجاء البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب نابولي، في المركز الثامن برصيد 41 تمريرة مفتاحية خلال 16 مباراة، بمتوسط 2.56 تمريرة، متقدمًا على جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، الذي احتل المركز التاسع بالرصيد نفسه خلال 18 مباراة، بمعدل 2.28 تمريرة.

وشهد المركز العاشر مفاجأة أخرى بوجود الإيطالي جياكومو كالو، لاعب فروزينوني، الذي قدم 40 تمريرة مفتاحية خلال 11 مباراة فقط، ليحقق أعلى متوسط بين جميع اللاعبين الموجودين في القائمة، بواقع 3.64 تمريرة في المباراة الواحدة، متفوقًا بهذا المعدل على أوليز متصدر الترتيب.

وأظهرت الإحصائيات أن ترتيب اللاعبين اعتمد على إجمالي التمريرات المفتاحية، وليس متوسطها في المباراة الواحدة، وهو ما منح أوليز الصدارة رغم تفوق كالو وتوفان وراوم عليه من حيث المعدل.