حكم يتسبب في كسر ساق لاعب

في واقعة نادرة وغير مألوفة داخل ملاعب كرة القدم الأمريكية، تحول أحد حكام المباريات إلى سبب في إصابة لاعب بكسر في ساقه، بعدما فقد توازنه، وانزلق بقوة نحو أحد اللاعبين، خلال مواجهة إيست كارولاينا بايرتس أمام تمبل أولز، ضمن منافسات دوري الجامعات الأمريكية.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز إيست كارولاينا بنتيجة 17-9، حادثاً غريباً خلال الشوط الأول، عندما كان ديفيد كولمان جونيور، لاعب الخط الخلفي الدفاعي لفريق إيست كارولاينا، يقف مع زملائه داخل الملعب في فترة توقف اللعب، بالقرب من خط الـ40 ياردة.

وبينما كان اللاعبون يستعدون لاستئناف المباراة، اقترب أحد الحكام من خلفهم للتعامل مع أمر يتعلق بسير اللعب، لكنه فقد توازنه بشكل مفاجئ، وانزلق على أرضية الملعب، ليصطدم بكولمان جونيور بقوة، ما أدى إلى سقوط اللاعب أرضاً.

وظل اللاعب ملقى على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل أن يتدخل اثنان من زملائه لمساعدته على الخروج، واضطر اللاعبان إلى حمله بعيداً عن الملعب، لتجنب تحميل ساقه المصابة أي وزن إضافي، وسط حالة من القلق بين زملائه والجهاز الفني.

وكشف بليك هاريل، المدير الفني لفريق إيست كارولاينا، لاحقاً أن الفحوص بالأشعة السينية التي خضع لها اللاعب خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، أكدت تعرضه لكسر في عظمة الشظية بالساق، نتيجة الاصطدام غير المقصود مع الحكم.

وأعرب المدرب عن أسفه لما حدث، قائلاً: قلوبنا معه، لكن هذه واحدة من تلك الحوادث الغريبة التي قد تحدث، ولم أشاهد شيئاً كهذا من أحد الحكام من قبل.

وكان كولمان جونيور قد شارك في المباراة قبل تعرضه للإصابة، ونجح في تسجيل تدخل دفاعي واحد، قبل أن تجبره الواقعة على مغادرة الملعب، في حادثة استثنائية خطفت الأنظار، بعدما جاء مصدر الإصابة هذه المرة من أحد أفراد طاقم التحكيم، وليس من احتكاك مع لاعب منافس.