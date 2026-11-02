هاري كين يتحفظ على لقب «السير»

رغم وصوله إلى قمة المجد الكروي بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، فإن النجم الإنجليزي هاري كين، قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونيخ، لا يبدو متحمساً بالقدر نفسه لفكرة الحصول على لقب الفروسية البريطاني، الذي قد يكون مكافأة إضافية على إنجازاته الاستثنائية، مؤكداً أن سماع الجميع ينادونه بلقب السير هاري كين سيكون أمراً غريباً بالنسبة إليه.

وفتح فوز هاري كين بالكرة الذهبية الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية حصوله على وسام الفروسية، ليصبح أحد أبرز الرياضيين الإنجليز الذين نالوا هذا التكريم، بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001، والخامس في تاريخ إنجلترا الذي يحقق هذا الإنجاز.

ولم يرفض قائد منتخب «الأسود الثلاثة» الفكرة بصورة قاطعة، لكنه تعامل معها بطريقته الهادئة المعتادة، قائلاً رداً على سؤال بشأن إمكانية منحه لقب الفروسية: لن أقول لا لهذا الأمر بالتأكيد، وإذا حدث ذلك، فسيكون أمراً رائعاً، وسأكون فخوراً به للغاية، لكنني لا أريد المبالغة في التفكير بالأمر.

وأضاف مازحاً: سيبدو الأمر جميلاً، لكنني سأشعر بالغرابة إذا أصبح الجميع ينادونني بالسير، ولذلك، دعونا نكتفي باسم هاري في الوقت الحالي.

وكان كين، البالغ 33 عاماً، قد قدم موسماً استثنائياً على المستويين الفردي والجماعي، بعدما سجل 61 هدفاً خلال 51 مباراة في مختلف المسابقات، وقاد بايرن ميونيخ إلى التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي، كما أسهم في وصول منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم.

ولم يكن تتويجه بالكرة الذهبية إنجازاً عادياً للنادي البافاري أيضاً، إذ أصبح أول لاعب من بايرن يحصل على الجائزة منذ كارل هاينز رومينيغه عام 1981، ليعيد اسم النادي إلى واجهة أهم الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية.

وحظي الإنجاز بإشادة ملكية، بعدما هنأ الأمير ويليام، أمير ويلز وراعي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، النجم الإنجليزي عبر حسابه على «إنستغرام»، واصفاً فوزه بأنه إنجاز رائع ومستحق، ومشيداً به قائداً مميزاً ولاعباً استثنائياً منح جماهير كرة القدم حول العالم لحظات لا تُنسى.

كما حظي كين باهتمام رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، في ظل تصاعد المطالبات بتكريمه رسمياً تقديراً لما قدمه لكرة القدم الإنجليزية.

ويملك مهاجم بايرن ميونيخ سجلاً تهديفياً استثنائياً، بعدما غادر توتنهام هوتسبير بوصفه ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 213 هدفاً، خلف آلان شيرر، كما يحمل الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا، ويستعد ليصبح أكثر لاعبيه مشاركة دولياً بوصوله إلى المباراة رقم 126 خلال الشهر المقبل.

وهكذا، يبدو أن صاحب الكرة الذهبية لا يمانع الحصول على لقب «السير»، لكنه يفضل في الوقت الحالي أن يبقى اسمه ببساطة هاري كين، الاسم الذي صنعته الأهداف والإنجازات قبل أي ألقاب أخرى.