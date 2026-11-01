خضوع المغربي إسماعيل صيباري نجم البايرن لعملية جراحية ناجحة

خضع الدولي المغربي إسماعيل صيباري لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن بعد تعرضه لتمزق في الرباط خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في «الكلاسيكو»، وفق ما أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم. وخلال قمة المرحلة الثامنة التي انتهت بالتعادل 2-2، خسر عملاق بافاريا خدمات صيباري في الدقيقة 29 بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، وسيرج غنابري بعد دقيقتين بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وأفاد بايرن في بيانه، بإصابة صيباري «25 عاما» بـتمزق في الرباط في كاحله الأيمن، وقد تكللت الجراحة التي خضع لها بالنجاح، وتعرض غنابري «31 عاماً» لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر. وأوضح النادي أن كلا اللاعبين»سيغيبان عن الملاعب في الوقت الحالي، من دون تحديد مدة غيابهما.

وبالتالي، سيغيبان على الأقل عن رحلة الفريق إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، من المتوقع غياب صيباري لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.