60 نبتة في غرفة ملابس فريق إنجليزي لتخفيف التوتر

في خطوة غير تقليدية حوّل نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي غرفة ملابس لاعبيه إلى ما يشبه الغابة الصغيرة، بعدما وضع أكثر من 60 نبتة داخل الغرفة، بهدف تخفيف التوتر، وتحسين الحالة النفسية والذهنية للاعبين قبل المباريات.

واستعان النادي، المعروف بتوجهاته البيئية ومبادراته المثيرة للجدل، بمؤسسة بلانتس آند فلاورز فاونديشن هولندا، وأحد المتخصصين في علم النفس الرياضي، لتنفيذ المشروع، الذي يستهدف توفير أجواء أكثر هدوءاً في بيئة كرة القدم المعروفة بضغوطها العالية.

وأوضح النادي أن المبادرة تستند إلى دراسات تشير إلى أن وجود النباتات المنزلية داخل الأماكن المغلقة يساعد على تقليل التوتر، واستعادة الشعور بالهدوء، فيما أكدت أخصائية علم النفس الرياضي، جوزفين بيري، أن المساحات الخضراء تسهم في تهدئة الجهاز العصبي، وتحسين القدرات الذهنية والتركيز، بما ينعكس إيجاباً على الأداء.

ونشر مالك النادي ديل فينس مقطع فيديو، استعرض خلاله غرفة الملابس الجديدة، التي امتلأت بالنباتات حتى داخل الخزائن المخصصة للاعبين، معلقاً على المشهد بأنه يمنح شعوراً بالهدوء والاسترخاء.

ولا تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها للنادي، الذي اشتهر بسياساته البيئية غير التقليدية، إذ يعتمد أطقم لعب مصنوعة من مواد مستدامة، ومعاد تدويرها، وحاصلة على اعتماد نباتي، كما يقدم وجبات نباتية بالكامل للاعبين والعاملين والجماهير، ويحظر تقديم اللحوم في مرافقه، بما في ذلك الوجبات المخصصة لرحلات الفريق الخارجية.

ويمتد التوجه البيئي إلى ملعب النادي، الذي تتم صيانته دون استخدام المبيدات الكيميائية أو الأسمدة الصناعية، مع الاعتماد على آلات قص تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب نظام لإعادة تدوير مياه البول من دورات مياه الجماهير الزائرة، واستخدامها في ري أرضية الملعب.

ويخطط النادي أيضاً لإنشاء ملعب جديد يعتمد على الأخشاب، بهدف تحقيق أقل بصمة كربونية بين ملاعب كرة القدم العالمية، فضلاً عن تشجيع الجماهير على استخدام الدراجات وتوفير محطات لشحن السيارات الكهربائية.

ورغم الإشادة بمبادراته البيئية فإن النادي المملوك لرجل الأعمال ديل فينس، الذي تقدر ثروته بنحو 100 مليون جنيه استرليني، واجه انتقادات بسبب بعض قراراته، أبرزها إلغاء فريق السيدات في وقت سابق من العام الجاري، رغم الصورة التقدمية، التي يسعى إلى ترسيخها.

وعلى الصعيد الرياضي يخوض فورست غرين روفرز موسمه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزية، بعدما فشل في العودة سريعاً إلى دوري الدرجة الثانية، عقب هبوطه المتتالي من دوري الدرجة الأولى، الذي بلغه للمرة الأولى في تاريخه عام 2022، قبل أن يغادر دوري المحترفين عام 2024.

ويأتي المشروع الجديد في وقت يواصل فيه النادي إثارة الاهتمام بممارساته غير المألوفة، التي تجمع بين كرة القدم والاستدامة البيئية، في تجربة تجعل غرفة ملابس الفريق أقرب إلى حديقة خضراء منها إلى المقر التقليدي للاستعداد للمباريات.